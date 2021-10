Seit Mitte September 2021 ist Mike Hommel der neue Marketingleiter bei Exertis Pro AV.

Der 44-Jährige sammelte in seiner Laufbahn bereits viel Expertise in den Themenfeldern Kommunikation, Social Media und Partnervertrieb – unter anderem in seiner Führungsposition als Leiter des Kunden- und Partnermanagements sowie als Marketingleitung für Makler und Banken bei der Württembergischen Versicherung. Daher kennt er sich laut Exertis „bestens mit Schnittstellen zwischen Marketing- und Vertriebsaktivitäten“ aus.

Exertis Pro AV Academy als Schwerpunkt

In seiner neuen Funktion beim Distributor für AV-Technik wird Mike Hommel den Fokus vor allem auf eine noch stärker an den Händlern und deren Kunden orientierte Kommunikation sowie auf den Ausbau der Exertis Pro AV Academy legen. Hier soll es überwiegend um eine zielgruppenspezifischere Ansprache und um Mehrwerte für die Händler gehen.

„Neben moderner Technologie aus einer vertrauensvollen Hand werden auch Mehrwerte wie eine zielgruppenorientierte Kundenansprache sowie persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten immer wichtiger“, kommentiert Mike Hommel. „Kombiniert mit einem exzellenten Service vor, aber insbesondere auch nach dem Kauf, wird man einzigartig – das ist der entscheidende Unterschied.“