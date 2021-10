Supermarkt Storytelling an der Fischtheke

In der Vergangenheit schmückten Kreidetafeln mit den Angeboten des Tages die Rückwände von Frischetheken. Zielgruppe waren die Kunden direkt an der Theke. Heute setzen Einzelhändler vermehrt auf großformatiges digitales Storytelling, das in der Sichtachse schon von weitem zu sehen ist. Ziel ist weniger Information, dafür Ambiente.