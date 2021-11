Dimedis hat die Poco-Einrichtungsmärkte mit kompas-Mediaplayern ausgestattet, um die virtuelle Beratung der Kunden zu unterstützen. Die Player kommen bereits deutschlandweit in 19 verschiedenen Filialen zum Einsatz.

Poco betreibt deutschlandweit 125 Einrichtungsmärkte und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter. In den ausgerüsteten Locations sind mehr als 130 kompas Digital Signage-Screens sind an verschiedenen Orten positioniert, um den Kunden digital am Point of Sale zu informieren und zu leiten. Am Standort in Bergkamen ist ein 98 Zoll großer Screen im Porträtformat im Einsatz: Die Kunden werden per Bewegtbild animiert, den Küchenbereich zu besuchen.

Zusätzlich gibt es in einigen Standorten bereits interaktive Produktberater für Matratzen, Teppiche, Großgeräte, Bodenbeläge oder Poster. Dabei wird man zum Beispiel bei dem Matratzenberater durch eine Abfrage zu den persönlichen Merkmalen wie Körpergröße, Gewicht und Schlafposition zu der richtigen Matratzenauswahl geführt. Die Kunden können sich ihre Konfigurationen unmittelbar an der Touchstele ausdrucken.

Bei dem Bilderproduktberater in der Einrichtungsabteilung von Poco können sich Kundinnen und Kunden die entsprechenden Bilder in Echtzeit auf einem Screen in der Originalgröße anzeigen lassen.

Das Konzept und die Umsetzung liefert der jahrelange dimedis-Partner POS Television aus Kiel.