Die ISE bietet am Black Friday einen 50-Prozent-Rabatt auf alle ihre Konferenzen – inklusive dem Digital Signage Summit, den invidis consulting veranstaltet.

Unter diesem Link können sich Interessierte für eine Konferenz anmelden und gleichzeitig 50 Prozent der Kosten sparen. Zudem ist ein kostenfreies ISE-Ticket enthalten.

Der Promo-Code für den DSS lautet CAZJCAQN.

Das Angebot ist bis einschließlich Sonntag, den 29.11. gültig.

Das vorläufige Programm steht bereits. Wieder hat invidis am 31. Januar, einen Tag vor Messebeginn der ISE, spannende Vorträge und hochkarätige Rednerinnen und Redner bereitgestellt. Nutzen Sie die Chance, bei diesem wichtigen Digital Signage-Event dabeizusein und buchen Sie jetzt zur Hälfte des Preises.

Das vorläufige Programm des DSS ISE, 31.1.2021

(Das Programm ist noch nicht abschließend und kann sich noch ändern)

10:00 Check-in / Registration

10:30 invidis Keynote “The New Agenda – Market Trends & Drivers, Green Signage”

Florian Rotberg / invidis consulting

Stefan Schieker / invidis consulting

11:15 What to watch in 2022 and beyond?

Digital signage market opportunities – High growth, big potentials

Invidis & guests revealing new market opportunities beyond the mainstream

11:45 Coffee Break

12:00 Changemakers | Beyond Standard – Radical new ideas for Digital Signage

Carlos Silva Santin / CEO Admira (ES)

Andy Bohli / CEO Imaculix AG (CH)

12:30 The Big Four – Building pan-European champions

Alberto Caceres / CEO Trison (ES)

Manlio Romanelli / President M-Cube (IT)

Per Mandorf / CEO Zeta Display (SE)

Chris Riegel / CEO Stratacache (US)

13:15 Lunch

14:00 The “Attackers”

Valentina Candeloro / Mood Media (US)

Ron Haans / CEO First Impression (NL)

Johann Lind / CEO Vertiseit (SE)

Monika Lindquist / Marketing Director Visual Art (SE)

14:45 The Spanish Market & Gateway to Latin America

Ignasi Call / CEO Instronic (ES)

Toni Vinals / CEO n-Sign (ES)

Enrique Hornos Redondo / CEO Icon Multimedia Deneva (ES)

Roi Iglesias / Director Econocom Retail (ES)

N.N./Beabloo (ES)

15:30 Tech Revolutions – Disrupting industry conventions

Kiryl Chykeyuk / CEO Hypervsn (UK)

Albrecht Mette / CEO Ameria (DE)

Michael Wegmüller / Co-Founder Artifact (CH)

Vincent Encotre / CEO Intuiface (FR)

16:00 Coffee Break

16:15 Software Panel: Breaking up the silo – from CMS to platforms

Christophe Billaud / CEO Telelogos (FR)

Jason Cremins / CEO Signagelive (UK)

Maarten Dollevoet / CRO Broadsign(DE)

Jerome Moeri / CEO Navori (CH)

Stan Richter / CEO SignageOS (CZ)

17:00 Green Signage - setting the agenda for sustainable digital signage

Tobias Lang / CEO Lang AG (DE)

Benjamin Valbert / Director LED & Displays Lang AG (DE)

Theresa Kirchweger / Umdasch Shopfitting (AT)

Peter Critchlea / CEO Trison Beaver (UK)

17:30 Display / LED Roundtable

Selcen Uyguntüzel / Director Sales Vestel (TR)

Ben Phelps / Director Retail Absen (CN)

N.N./ NEC

N.N. / Samsung

N.N. / LG

18:00 Retail Experience Platforms – Retail as a Service

Lutz Hollmann-Raabe / COO Buetema (DE)

Roi Iglesias Vidal / Head of Econocom Global Retail (ES)

Alexio Cassani / CEO Stentle (IT)

18:30 Wrap-up

Florian Rotberg / Managing Director invidis consulting (DE)

Stefan Schieker / Partner invidis consulting (DE)