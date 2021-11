Die Pandemie bringt auch in der Digital Signage Branche sichtbare Veränderungen. Viele Integratoren und Displayanbieter haben in den vergangenen zwei Jahren seit Ausbruch der Pandemie die Mitarbeiterdecke geräuschlos reduziert. Andere überleben mehr schlecht als recht dank staatlicher Pandemieunterstützung und großzügigen Ausnahmereglungen im Insolvenzrecht. Der Ladenbaukonzern umdasch The Store Makers setzt dagegen auf eine klare Restrukturierung beim deutschen Tochterunternehmen umdasch Seen Media mit Kündigungen und der Fokussierung auf einen Standort.

Silvio Kirchmair, CEO von umdasch The Store Makers, dazu im Gespräch mit invidis: „Die nach wie vor nicht überstandene Corona-Pandemie hat für uns spürbar auch bedeutet, dass viele Marketing-Budgets gekürzt wurden. Große Digital Signage-Projekte, insbesondere dann, wenn der Return on Investment nicht sehr kurzfristig ableitbar war, wurden angepasst oder verschoben. Die Nachfrage kehrt langsam zurück, für 2022 erwarten wir ein sehr gutes Jahr. Dennoch ist es ein Gebot der Stunde, die eigenen Kosten- und Kompetenzstrukturen auf Effektivität und Effizienz zu trimmen. Wir haben uns daher entschlossen, unsere digitalen Kapazitäten für Deutschland in Duisburg zu konzentrieren und den rund 100 Kilometer entfernten Standort in Aachen bis Mitte 2022 zu schließen. Wir bedauern, den Verlust von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehen diesen Schritt aber als erforderlich an, um wieder fokussiert in Kompetenz und Leistungsfähigkeit investieren zu können.“

Strategische Neusausrichtung in Duisburg

Parallel zu diesen Maßnahmen schlägt umdasch Digital Retail eine strategische Neuausrichtung ein. So werden Investitionen in den Ausbau der erfolgreichen Digitalagentursparte, in die Entwicklung der umdasch Experience Platform – einer zentralen Middleware für alle digitalen Touchpoints am POS – und in die Erweiterung des sensorbasierten IoT-Ladenbaugeschäfts getätigt.

Die Konzept- und Projektmanagement-Teams werden die namhaften Kunden in Deutschland von Duisburg aus sowie von Linz und Wien aus betreuen. Im Schulterschluss mit den Lifestyle-Architekten von umdasch soll dabei der gemeinsame deutschen Standort in Duisburg in Zukunft gestärkt werden.

Zweistelliges Wachstum 2022

Zukünftig will sich umdasch Digital Retail zunehmend auf Großkunden fokussieren, um die Ladenbaukompetenz gepaart mit Digital-Skaleneffekte zu nutzen. Erst vor ein paar Wochen konnte ein weiterer großer Millionenauftrag gewonnen werden. Für 2022 erwartet Umdasch Digital ein zweistelliges Umsatzwachstum. Neben klassischen Digital Signage-Lösungen setzt Umdasch auch auf große ESL-Projekte, wie den europäischen Rollout bei Jysk (Dänisches Bettenlager).