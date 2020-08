Durch die enge Verknüpfung von Innenarchitektur, Ladenbau und Digital Solutions samt Content Creation sollen am neuen Standort von umdasch in Duisburg bereits in der Planungsphase alle Gewerke für kreative Store-Konzepte als „One-Stop-Shop“ konzipiert werden. Umdasch will dabei einen noch stärkeren Fokus auf die Kommunikation des Markenerlebnisses setzen: Mood- und Flächenkonzepte, analoge Möbel, digitale Services, alles ganzheitlich durchdacht für die Brand Experience.

„Das neue Büro verkörpert unseren Charakter und spiegelt die Werte des Unternehmens perfekt wider“, sagt CEO Silvio Kirchmair bei einem Rundgang durch den neuen Innovationhub mit Blick auf die loftartigen Etagen, auf denen rund 50 Mitarbeiter an analogen und digitalen Projekten Hand in Hand arbeiten. Bei der Konzeption und Einrichtung des neuen Standortes setzte Umdasch seine eigene Expertise ein. Die Designer von Umdasch Shop Consult legten bei der Planung und Gestaltung Hand an, den Innenausbau übernahm das eigene General Contracting-Team.