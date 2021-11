Sage+Archer, eine DSP-Plattform für Digital Out-of-Home-Werbung und Mobile Advertising mit Sitz in Amsterdam, wird ein Büro in Berlin eröffnen. Geleitet wird das Deutschland-Team von Diederick Ubels, Co-Founder und CEO von Sage+Archer. Geplant ist, bis Anfang 2022 eine Teamstärke von sieben am deutschen Standort zu erreichen und von dort aus das Deutschlandgeschäft weiter voranzutreiben.

„Wir von Sage+Archer wollen die Vielfalt des digitalen Marketings – ob in Mobile oder DOOH – allen Marken und Agenturen zugänglich machen. Die von uns entwickelte DSP und unser Know-how ermöglichen die Umsetzung von gezielten, effektiven und hyperlokalen Kampagnen auf Premium-Standorten“, erklärt Diederick Ubels, Co-Founder und CEO von Sage+Archer. „Der neue Standort ist ein wichtiges Signal für unsere Kundinnen und Kunden und bietet ihnen einen Mehrwert.“

Mehr Zusammenarbeit mit Adsquare

Partnerschaften mit Unternehmen wie Ströer, WallDecaux oder der One Tech Group beziehungsweise SSP1, bestehen laut Sage+Archer bereits. Die Plattform des Unternehmens sei an alle relevanten mobilen Apps und DooH-Medienvermarkter in Europa gekoppelt. In Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien sollen somit mehr als 70 Prozent aller digitalen Bildschirme über die S+A DSP mithilfe von Programmatic Buying erreicht werden.

Neben der Expansion verkündete Sage+Archer zudem die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Adsquare. Die Kooperation war bisher auf die Niederlande beschränkt und wird sich nun auf mehrere europäische Länder ausdehnen. Adsquare mit Hauptsitz in Berlin bietet unter anderem Lösungen zur Optimierung von Außenwerbekampagnen mittels geografisch verorteten Zielgruppendaten. Hierfür werden mobile Publikumsdaten mit Bewegungsdaten kombiniert, um diese im Anschluss mit OoH- und DooH-Standorten zu verknüpfen. Somit ist es möglich, Kampangen auf zum Beispiel Millenials oder die Generation Z zuzuschneiden.