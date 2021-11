Data Modul erweitert sein aktuelles Portfolio an Curved Displays und neben den bereits verfügbaren C-Curved Displays nun auch weitere J-Curved Displays mit unterschiedlichen Radien an. Laut Data Modul sind diese dank des speziellen Designs und der großen Diagonalen ein optischer Blickfang. Bevorzugt würden diese Art von Displays für Spielautomaten im Gaming-Bereich eingesetzt.

Die neuen J-Curved-Displays sollen die Möglichkeiten in der Produktgestaltung erweitern. Mit ihnen lassen sich sich, gerade bei vertikalem Einbau, anspruchsvolle dreidimensionale Designs für Spiel- und Verkaufsautomaten realisieren. „Die J-Curved-Displays werden derzeit immer beliebter, da sie aufgrund ihrer speziellen Form besonders auffällig sind und so neue Möglichkeiten für Anwendungen wie Casino-Automaten, Verkaufsautomaten oder Digital Signage bieten“, erläutert Xue Li, Produktmanager bei Data Modul.

Die Displays sind sowohl einzeln als auch als Komplettsystem erhältlich und können in ihrem Krümmungsverlauf, soweit technisch möglich, individuell an die Kundenanforderungen angepasst werden. Darüber hinaus bietet Data Modul einen eigenentwickelten und fertig abgestimmten UHDII-Controller zur Ansteuerung von Curved Displays an. Weitere Komponenten wie LED-Beleuchtungskonzepte oder Touch-Erweiterungen lassen sich ergänzen.

43“ J-Curved Display mit verschiedenen Radien – technische Daten: 3.840 x 2.160 UHD-Auflösung

500 nits Helligkeit Touchscreen (PCAP) 55“ J-Curved Display mit verschiedenen Radien – technische Daten: 3.840 x 2.160 UHD Auflösung

mind. 500nits Helligkeit

optional: Touchscreen (PCAP)

Erste Muster der neuen Display-Modelle sind ab sofort verfügbar. Darüber hinaus sind je nach Kundenwunsch und Auftragsvolumen neben den beiden neuen Displays auch die Größen 49″ sowie 50″ als J- und C-Curved auf Anfrage erhältlich.