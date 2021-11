Das Vier-Sterne-Hotel Gradonna Mountain Resort in Osttirol verspricht Natur pur. Mit dem Großglockner und dem Nationalpark Hohe Tauern im Blick bietet es seinen Gästen die Schönheit des Berglandes, gepaart mit den Annehmlichkeiten eines Luxusresorts – allein der Wellness- und Mountain Spa-Bereich ist 3.000 Quadratmeter groß.

Nun wurden im Frühjahr diese Annehmlichkeiten durch eine digitale intelligente Hotelumgebung verstärkt. Peakmedia installierte insgesamt 360 Displays in der Anlage, als smartes Hotel-TV in den Zimmern und Chalets, zusätzlich wurden auch in der Lobby und im Barbereich 65- sowie 75-Zoll-Displays angebracht.

Bei den Smart-TV-Screens handelt es sich um 55-Zöller von LG. Insgesamt brauchte Peakmedia vier Tage für die Installation. Zwei Sattelschlepper brachten die Displays in das hochgelegene Hotel. „Vor allem in der gehobenen Hotellerie setzen die Kunden Displaygrößen, die jenen der eigenen vier Wände entsprechen, voraus. Das heißt für Vier- oder Fünf-Sterne Häuser 50- oder gar 55-Zoll Bildschirme“, erläutert LG-Experte Franz Schilcher.

Interaktion mit dem Hotel

Zusätzlich zum Fernsehangebot können Hotelgäste unkompliziert Informationen zu Angeboten einholen und zum Beispiel kurzfristige Massagetermine buchen. Auch ist es möglich, individualisierte Nachrichten angepasst an die Wünsche und Vorlieben der Gäste anzuzeigen. Fotos und Videos spielen dabei eine wichtige Rolle, das sie Emotionen erzeugen.

„Personalisierung wird in der Hotelbranche immer wichtiger. Vor allem im gehobenen Sektor und in mittleren bis großen Häusern. Es geht einmal mehr darum, sich von der Masse abzuheben und dem Gast individuellen Service zu bieten. Und das fängt beim persönlichen ‚Herzlich Willkommen‘ am Zimmer via Screen an. Hotel-TV avanciert in der gehobenen Hotellerie zum Must-have. Eine neue, sich immer mehr ausweitende Interaktionsform mit dem Hotel“, erklärt Maximilian Schultz, Geschäftsführer der Schultz-Gruppe, zu der auch das Gradonna Mountain Resort gehört.