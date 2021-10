Der Sattlerwirt in Ebbs, Tirol, ist ein Traditionshotel, das seit 1343 in Familienbesitz ist. Vor einigen Jahren modernisierte sich das Haus und spezialisierte sich auf Seminartagungen. Inzwischen verfügt der Sattlerwirt über drei Seminarräume mit 100, 70 und 65 Quadratmeter sowie einen Besprechungsraum.

Zwei der Seminarräume wurden nun von Peakmedia – der österreichische Integrator hat seinen Firmensitz ebenfalls in Ebbs – mit Digital Signage-Lösungen ausgestattet. Zum Einsatz kamen 86-Zoll-Screens der Marke Prolite von iiyama. Für hybride Teilnahmen an Meeting ist zudem die Conference Cam von Logitech installiert. Die Meetingraumlösungen verfügen zudem über ein kabelloses Präsentationssystem, das einen schnelleren Übergang zwischen Vortragenden ermöglicht und somit Wartezeiten bei Device-Wechseln eliminiert.

Zusätzlich installierte Peakmedia in der Hotelküche einen 49-Zoll-Screen, der dem Personal einen Überblick zu eingehenden Bestellungen liefert.

Up-to-Date ist ein Muss

Die digitale Aufrüstung soll dabei helfen, das Hotel Sattlerwirt für Businesskunden weiterhin attraktiv zu halten – bereits sechsmal in Folge wurde das Haus mit dem „Goldenen Flipchart“ ausgezeichnet, einem Award für Tagungshotels in Österreich. „Etliche Hoteliers glauben, alles was man braucht ist ein Seminarraum, doch diese Meinung ist weit gefehlt. Businesskunden sind durchaus anspruchsvoll“, erklärt Beate Astner, Geschäftsführerin des Sattlerwirts.

Die Aufrüstung wurde in zwei Phasen durchgeführt und im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Peakmedia-Mitarbeiter wiesen die Haupttrainer der Sattlerwirt-Dauerkunden persönlich in das System ein.