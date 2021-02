Displays sind bereits seit gut zehn Jahren ein Thema bei den rund 500 österreichischen Händlern der Porsche Holding Salzburg. Inzwischen sind die Systeme allerdings in die Jahre gekommen. Als Partner des Fahrzeughändlers bestückt der Tiroler Digital Signage-Experte Peakmedia die Verkaufsräume zum einen mit neuer Hardware, bringt aber auch frischen Wind und neue Funktionen auf bestehende Displays. In einem großen Rollout wurden bereits 2019 über 350 der Autohäuser in Österreich mit moderne Digital Signage aufgerüstet. Die Installation wird jedoch laufend auf Abruf fortgesetzt. Dabei installierte Peakmedia ein modernes Content Management System (CMS), in das auch die „alten“ LED-Walls aufgenommen wurden.

Präsentiert werden lokale sowie österreichweite Inhalte. Imageclips mit Actionaufnahmen und emotionalen Inputs sollen den Kunden bei der Kaufentscheidung unterstützen. Dank spezieller Schnittstellen werden auf den Screens aber auch beispielsweise Gebrauchtwagen präsentiert. Für die nähere Zukunft plant die Porsche Holding Salzburg zudem, Partnern wie etwa lokalen Tankstellen die Möglichkeit zu geben, auf den Displays Eigenwerbung zu schalten und damit das „Drive TV“ zu erweitern.

Die digitalen Möglichkeiten zur Nutzung der Screens in Shops sind dank der modernen Displays von Peakmedia weitreichend. So entwickelten die Tiroler beispielsweise einen Würfel, über den die Displays gesteuert werden können. In jeder Seite des Würfels ist ein NFC-Tag integriert, der wiederum mit einer individuellen Playlist gekoppelt ist. Die oben liegende Seite des Würfels bestimmt, welcher Content auf dem Display oder Video-Wall abgespielt wird. Peakmedia sieht sich nicht nur als Lieferant für neue Displays, sondern vielmehr als Konzepter und verknüpft aktiv Möglichkeiten mit praktischen Anwendungen. So ergeben sich laufend neue Wege zur Nutzung der Screens.