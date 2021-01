Zur Premiere des Taycan ließ sich Porsche wahrlich nicht Lumpen – Verschiedene Projekte weltweit erzeugten viel Aufmerksamkeit für den ersten vollelektrischen Sportwagen des Stuttgarter Autobauers. Ein Projekt, über das wir bereits berichteten, war etwa die Lichtshow auf der Weltgrößten LED-Wall am Burj Khalifa in Dubai. Aber auch in der Digital-Hochburg Seoul in Südkorea gab es ein echtes „Wow-Projekt“ zu bewundern: eine mobile Hologramm-Vorführung.

Experten für kinetische Kunst hatten die futuristische Lichtshow gestaltet, die ein LKW mit Spezialaufbau zwei Wochen lang durch die Metropole trug.

Der Name Taycan bedeutet sinngemäß übersetzt „Seele eines lebhaften, jungen Pferds“. Entsprechend sollten die holografischen Pferde den Namen, als auch den Designanspruch und die hochmoderne Technik im Fahrzeug hervorheben. Ein faszinierendes Projekt, dass wir gerne Live gesehen hätten.