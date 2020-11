Für den Marktantritt des neuen Taycan im Markt „Middle East and Africa“ hat Porsche sich definitiv nicht lumpen lassen – und die wohl größte Werbefläche der Welt gebucht: die LED-Fassade des Burj Khalifa in Dubai. Am höchsten Gebäude der Welt feierte der deutsche Sportwagenhersteller mit einer 770 Meter hohen Lichtshow. Auf 33.000qm LED-Fläche zeigte die Marke seine wichtigsten Meilensteine: vom Lohner-Porsche (1900) bis zum hochmodernen Taycan.

Das brandneue Modell ist laut Porsche das Ergebnis von mehr als 70 Jahren Erfahrung im Bau von Sportwagen, kombiniert mit neuen Antriebstechnologien. Verschiedene Hybride wie den Cayenne Turbo S E oder den neuen Panamera Turbo S E bietet Porsche im Sinne der aufstrebenden E-Mobilität. Der Taycan aber stellt das erste vollelektrische Fahrzeug der Stuttgarter dar.

„Es war ein ganz besonderer Moment, zu beobachten, wie die mehr als eine Million LED-Leuchten die Fassade in eine einzige große Leinwand verwandelten, um die Einführung des Taycan in unserer Region zu feiern“, sagt Markus Peter, Marketing-Direktor bei Porsche Middle East and Africa FZE.

Der Start des Taycan in der Region folgt auf eine erfolgreiche Geschäftsperiode des Porsche-Büros in Dubai. Mit einem gesunden Wachstum von fünf Prozent im Jahresvergleich gab die Organisation kürzlich ihr bestes Ergebnis für das dritte Quartal seit 2015 bekannt. Ob auch E-Mobilität im Luxus-Emirat gefragt ist wird sich zeigen. Genügend Aufmerksamkeit für den Taycan hat sich Porsche mit der Marketing-Aktion jedenfalls gesichert.