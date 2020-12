Markenerlebnis intensiviert: Gemeinsam mit dem Investor Hülpert Unternehmensgruppe – eines der Top 30 Automobil Handelsunternehmen in Deutschland – hat Porsche sein neues Retail-Konzept „Destination Porsche“ erstmals vollständig in einem neu gebauten Porsche Zentrum in Dortmund umgesetzt.

Nach einer rund anderthalbjährigen Bauphase eröffneten Porsche mit dem Investor Hülpert Unternehmensgruppe das neue Retail-Konzept „Destination Porsche“, das in Dortmund erstmals vollständig in einem neu gebauten Porsche Zentrum umgesetzt wurde.

„In Dortmund können wir erleben, wie durch ,Destination Porsche‘ ein produkt-bezogener Schauraum zu einem kundenzentrierten Markenerlebnis wird“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG. „Der Mensch steht im Mittelpunkt – das Porsche Zentrum wird zu einem Raum der Kommunikation und Inspiration, in dem sich unsere Community trifft und der neue Zielgruppen einlädt, mit der Marke in Kontakt zu kommen.“

„Wir sind sehr stolz, ‚Destination Porsche‘ gemeinsam mit der Hülpert Unternehmensgruppe erstmals vollständig in einem Neubau realisiert zu haben“, so Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. „Bereits beim Betreten des neuen Betriebs spürt man den einzigartigen Porsche-Spirit, der mit dem Konzept einhergeht. Ich bin davon überzeugt, dass ‚Destination Porsche‘ maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit unserer Händler beiträgt.“

Treffpunkt für die Porsche-Community

Das neue Porsche Zentrum am Dortmunder Flughafen bietet auf rund 24.500 Quadratmetern Grundstücksfläche ein intensives Markenerlebnis. Das Retail-Konzept „Destination Porsche“ stellt die Kunden stärker in den Mittelpunkt. Sie sollen sich im Porsche Zentrum wohlfühlen, die Marke erleben, sich treffen und austauschen können – beispielweise bei einem Kaffee im Lounge-Bereich. Das Porsche Zentrum wird damit zu einer zentralen Anlaufstelle für bestehende und neue Kunden.

Innenraum mit Themen-bezogenen Modulen

Im Außenbereich wirkt die offene Fassade aus Aluminium modern. Zudem ist dort eine Schnellladeinfrastruktur eingerichtet. Die Empfangssituation im Innenraum ist offen und einladend gestaltet. Die Ausstellungsfläche umfasst rund 1.900 Quadratmeter und ist dem neuen Konzept entsprechend modular und flexibel aufgebaut. Sie kann damit auf einfache Weise neugestaltet oder an besondere Anlässe angepasst werden. Zu den Modulen gehören jene zu aktuellen Produkt-Highlights ebenso wie Gebraucht- und Classic-Fahrzeuge.

Das Retail-Konzept „Destination Porsche“

Insgesamt finden mehr als 30 Porsche-Sportwagen Platz. Zudem ist das Thema Elektromobilität und die individuelle Auswahl von Farben und Materialien jeweils als Modul umgesetzt. Dynamische Rennstrecken-Spuren verweisen auf die lange Tradition von Porsche-Motorsport. In der 1.500 Quadratmeter großen Werkstatt gibt es 26 Arbeitsplätze.

Digitale Lösungen für ein ganzheitliches Erlebnis

„Destination Porsche“ verbindet den physischen Raum mit der digitalen Welt. So können Kunden ihren Traumwagen im Porsche Zentrum konfigurieren und anschließend über eine Virtual-Reality-Brille realitätsnah begutachten. Mittels Touchscreens können die Kundenberater Produkte und Dienstleistungen interaktiv präsentieren; der Verkaufsprozess wird mit einer mobilfähigen IT-Lösung unterstützt. Fahrzeugabnahmen per Tablet oder elektronische Unterschriften sind weitere Beispiele für digitale Lösungen. Zudem gibt es neue Jobrollen, wie die des Technologieexperten.

Die Digital-Installationen der aktuellen Porsche Autohaus Generation werden nach invidis-Informationen von der Stuttgarter Macom mit Grassfish realisiert. Für den weltweiten Rollout zeichnet sich Trison verantwortlich u.a. auch in Taiwan (invidis Bericht).