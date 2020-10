Erst im Juni 2020 hatte Prestige Motors, Partner von Porsche Taiwan, feierlich den Spatenstich für das neue Porsche Zentrum in Hsinchu gefeiert. Mit dem Porsche Studio kommt nun bereits vorab ein Stück Porsche in die Stadt. Porsche-Handwerkskunst, Ästhetik und urbaner Lifestyle lassen sich dort erleben.

Das Porsche Studio Hsinchu lädt Fans und Enthusiasten ein, die Essenz von Porsche zu entdecken. Es verbindet Sportwagengeist mit urbanem Leben und bietet ihnen außergewöhnliche Erfahrungen sowie gemeinsame Zeit, um sich der Begeisterung für Porsche hinzugeben. Die Fassade kombiniert Ingenieurskunst und Architektur auf zeitgemäße Weise und besteht aus modernsten Materialien. Ihr dunkler Körper lenkt den Fokus konsequent auf die großflächig verglaste Schaufensterfront des Studios.

Neben hochwertig inszenierten Fahrzeugen auf dem zentralen Runway erleben Kunden eine komplette Porsche-Welt. Sie können beispielsweise in die „E-Performance“-Themen eintauchen und die Entwicklung der Marke in Richtung E-Mobilität nachvollziehen. Andere Bereiche umfassen das exklusive Angebot der Porsche Driver’s Selection und Tequipment-Produkte mit stilvollem Zubehör. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Porsche Exclusive Manufaktur, bei der die Kunden ihr Fahrzeug weiter individualisieren können. Die „Heritage Wall“ zeigt Porsches Geschichte seit mehr als sieben Jahrzehnten.

Technologisch setzt Porsche bei den Projekten in Taiwan nach invidis Informationen auf die etablierten Digital Signage Partner aus Stuttgart und La Coruna. Macom zeichnet sich für die Planung verantwortlich während Trison die Installation der hochauflösenden LED-Wand, der LCD-Displays, des Instore Sound Systems und VR-Installationen realisierte. Alle Digital-Systeme sind zentral gemanaged und werden über das Digital Signage CMS von Grassfish aus Wien mit Content versorgt.

Auch in Zeiten der globalen Corona-Krise hat sich Porsche mit seinen Partnern verpflichtet, das Retail-Netz der Sportwagen-Marke auszubauen – insbesondere in Asien. Matthias Becker, Vice President Region Übersee und Wachstumsmärkte, sagt: „Nach der Eröffnung des Porsche NOW! Sales Pop-ups in Taoyuan und dem neuen Porsche Zentrum Taipei hat Porsche Taiwan gemeinsam mit Prestige Motors nun das neue Porsche Studio Hsinchu geschaffen. Wir sind stolz darauf, diesen tollen Partner mit langjähriger Erfahrung in Taiwan zu haben – einem Markt, der für uns immer wichtiger wird. Das Porsche Studio Hsinchu hat die typische, Lifestyle-orientierte Atmosphäre und ermöglicht einen engen Kontakt zu unseren Kunden.“

Die Porsche Studios sind Teil der „Future Retail“- Strategie von Porsche. Ziel ist es, dort zu sein, wo die Kunden sind und neue Zielgruppen in den Innenstädten zu gewinnen.