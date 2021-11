Während in Deutschland die vierte Covid19-Welle rollt, profitiert Spanien von einem ruhigen Herbst. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 50 sind in Spanien – anders als in Nordeuropa, Benelux und der DACH-Region – dank einer Impfquote von mehr als 80 Prozent keine Pandemie-Einschränkungen in Sicht.

Das ISE-Team von Mike Blackman setzt unzählige Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen um, wie breite Gänge, Impfnachweis und maximale Lüftung. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden wird das Konzept kontinuierlich der Pandemieentwicklung angepasst.

Die Zusage von mehr als 700 Unternehmen, in Barcelona auszustellen, ist ein Bekenntnis der Branche, nach zwei Jahren wieder zusammenzukommen. Fehlen werden insbesondere kleinere chinesische Aussteller, die wegen geschlossener Grenzen in China nicht zur ISE anreisen können. Große chinesische Aussteller – wie die bekannten LED-Anbieter – werden in Barcelona wie eh und je auf der ISE mit Mitarbeitern der europäischen Büros vertreten sein.

Auch die Planungen für die Konferenzen sind voll im Plan. invidis präsentiert die DSS ISE als ganztägige Konferenz am Vortag der ISE (Montag 31.1.). Das Programm veröffentlichen wir in den nächsten Tagen.