Samsung erweitert sein Business-Monitor-Portfolio um zwei Produkte: Der S4U in 24 und 27 Zoll besitzt eine Auflösung von 1.950 x 1.080 Pixeln sowie eine maximale Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter. Anschlüsse sind per Display Port, HDMI und USB-C möglich.

Der S4U lässt sich sowohl für die Arbeit als auch in der Freizeit nutzen. Es können externe Geräte wie kompatible Laptops und PCs über den Displayport oder einen HDMI-Anschluss mit dem Monitor verbunden werden. Der USB-Type-C-Anschluss überträgt Bilddaten von angeschlossenen mobilen Endgeräten und lädt diese zusätzlich mit bis zu 65 Watt.

Das auf drei Seiten fast rahmenlose Design des Monitors wird durch einen schlanken Metallfuß unterstützt. Er lässt sich neigen, drehen und in der Höhe verstellen. Integriert ist auch der Eye Saver Mode, der blaue Lichtemissionen filtert. Die Flicker Free-Technologie reduziert zudem Bildschirmflimmern. Beide Vorkehrungen können die Augen vor unnötiger Belastung schützen.

Nach der Arbeit das Vergnügen

Ist die Arbeit erledigt, kann der S4U für Gaming-Sessions genutzt werden. Eine Reaktionszeit von 5 ms (G/G), eine Bildwiederholrate von 75 Hz und der Game Mode, bei dem der Input Lag reduziert wird, bieten die entsprechenden technischen Voraussetzungen. AMD Freesync sorgt darüber hinaus für eine flüssige Bilddarstellung auch in schnellen Gaming-Szenen.

Durch die Eco Saving Plus-Technologie kann Energie eingespart werden, in dem automatisch die Bildschirmhelligkeit in schwarzen Bereichen verringert wird. Der Stromverbrauch lässt sich zudem über den Off-Timer Plus reduzieren: Der Monitor schaltet sich nach einer voreingestellten Uhrzeit oder einer selbstgewählten Dauer der Inaktivität automatisch aus.

Der Business-Monitor S4U von Samsung ist ab Dezember auf dem Markt verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP inkl. MwSt.) für das 24-Zoll-Modell beträgt 299 Euro, für die 27-Zoll-Version 349 Euro.