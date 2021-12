Mitten in der Aufbauphase der CES 2022 hagelt es täglich neue Absage – die rasend schnelle Verbreitung der Omikron-Variante lässt die Teilnahme an einer großen Publikumsmesse für immer mehr Unternehmen als zu gefährlich erscheinen. Mit einer halben Million neuer COVID19 -Fälle wurde in den USA am Tag vor Sylvester ein neuer Pandemie-Rekord erzielt.

In den letzten 48 Stunden haben Panasonic, IBM, Mercedes-Benz, BMW, AMD und die GfK ihre CES-Auftritte entweder abgesagt oder angekündigt, dass sie nur noch digital auftreten wollen. Schon vor Weihnachten hatten Unternehmen wie Google, Microsoft, Intel, Meta (Facebook, Instagram), GM und T-Mobile ihre Teilnahme abgesagt.

Die CES 2022 wird trotz der Absagen einiger großen Aussteller am 5. Januar in Las Vegas als persönliches Event vor Ort eröffnen.