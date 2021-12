Die Mobed ist eine neue Mobility Platform – Mobile Eccentric Droid (Mobed) – eine selbstfahrende Roboter-Plattform die sich auch im Gelände fortbewegen kann. Die technische Umsetzung ist faszinierend – allein überzeugende Use-Cases fehlen noch. Weder für den Kinderwagen noch für den rollenden Digital Signage Displayhalter sehen wir in naher Zukunft große Absatzchancen.

Aber in CES-Keynote geht es meistens um Visionen. Warten wir die Hyundai Keynote in Las Vegas ab. Bis dahin schauen wir uns noch ein paar Mal das poppige Video an. Technik darf manchmal auch einfach nur Spaß machen.