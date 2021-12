Der Anbieter von Touchscreen- und Digital Signage-Lösungen Clevertouch kündigt den Marktstart der Clevercam an, seiner ersten eigenen Kamera. Das Modell bietet 4K-Auflösung in UHD bei bis zu 30 fps und verfügt über einen 1/2,8 Zoll großen CMOS-Sensor. Hinzu kommen 10-fach digitaler Zoom und Plug-and-Play via USB 3.0. Zudem verfügt die Clevercam über ePTZ-Technologie: Die unbewegliche Kamera kann laut Hersteller über den digitalen Zoom PTZ-ähnliche Schwenk-, Neige und Zoom-Funktionen ausführen. Ein Algorithmus zur Gesichtserkennung erzeugt zudem intelligente, automatisch an die Anzahl der sich im Bild befindlichen Personen angepasste Frames und fokussiert dabei die Personen in der Bildmitte. Im Mikrofon, bestehend aus zwei fest verbauten, omnidirektionalen MIC-Pickups, unterdrückt ein weiterer Algorithmus mögliches Rauschen.

Das Gerät bietet verschiedene Objektiv-Optionen sowohl für 83°/100° Weitwinkel als auch für geringe Verzeichnung. Dabei werden H.264, MJPG, YUY2 sowie NV12-Videokomprimierung unterstützt. Die Montage der Kamera erfolgt unkompliziert via Formklemme, etwa auf Monitoren, Laptops, Tischen oder Stativen. Erhältlich ist die CleverCam ab sofort über den qualifizierten Fachhandel.