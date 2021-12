Nestle hat in Zusammenarbeit mit den Flughafen Dubai, Dubai Duty Free und JCDecaux eine taktische Kampagne gestartet, um das Bewusstsein für KitKat Senses zu fördern. Um die Wirkung der Kampagne zu maximieren und den Bekanntheitsgrad des neuen Produkts zu steigern, nutzt KitKat das DooH Drive-to-Store-Netzwerk von JCDecaux. Auf insgesamt 177 strategisch vor und an den Stores platzieren DooH Screens in den Terminals des Flughafens in Dubai wurde die neuen Schokoladenspezialitäten von Nestle beworben.

Die Kampagne lädt die Passagiere dazu ein, in der Weihnachtszeit die neuen KitKat Riegel als Geschenk zu kaufen. Durch die Darstellung der verschiedenen Geschmacksrichtungen von KitKat ermutigt Nestlé die abfliegenden Passagiere in DXB, eine exklusive Pause von ihrer Reise mit nach Hause zu nehmen“.

Laut einer von Nielsen durchgeführten Studie beeinflusst das Drive-to-Store-Netz von JCDecaux in DXB effizient die Kaufentscheidung: 51 % der Passagiere werden mit höherer Wahrscheinlichkeit den Duty-Free-Shop besuchen.