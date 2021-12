DooH Screens am Wiener Prater

Seit dem Frühjahr 2021 gibt es am weltbekannten Wiener Wurstelprater noch mehr zu sehen. Monitorwerbung, das Werbenetzwerk der Peakmedia-Gruppe, installierte hier sieben Outdoorstelen, die doppelseitig mit je zwei 75-Zoll-Screens ausgestattet sind.

Die Stelen sind über das Areal verteilt. Damit baut monitorwerbung sein Netzwerk weiter aus. Die Standorte können gebucht werden, die doppelseitigen Monitore lassen sich einzeln bespielen. Zudem lassen sich die Screens auch als ein Notfall-Wegeleitsystem nutzen. Über das gesamte Prater-Areal verstreut ergeben sich so 14 Werbe- und Infomöglichkeiten, die auch aufgrund der hohen Frequenz auf dem Vergnügungsgelände attraktiv sind. Eine der Stelen befindet sich beispielsweise direkt gegenüber dem Geisterschloss, der ältesten Geisterbahn Österreichs.

„Die Bildschirme werden natürlich von den Betreibern der Prater-Attraktionen genutzt, sowie für Informationen von uns als Pratergesellschaft. Etwa für Veranstaltungsankündigungen. Es ist aber auch für externe Unternehmen und Vereine möglich, Werbeeinschaltungen vorzunehmen und so den exklusiven Werbestandort bei uns am Prater zu nutzen“, so Alexander Ruthner, Prokurist der Betreibergesellschaft Prater Wien.

Die Ausspielung der Einschaltungen erfolgt am Prater – wie an den anderen 750 monitorwerbung-Standorten – im Loop. Am Prater wiederholt sich das jeweilige Werbesujet alle drei Minuten. Die Werbeeinschaltungen dauern jeweils zehn Sekunden. Es besteht die Option der programmatischen wetter- und zeitgesteuerten Ausspielung. „Über unsere Buchungsplattform ist es für unsere Kunden unkompliziert möglich, den für sie optimalen Werbestandort zu eruieren beziehungsweise zu jeder Tages- und Nachtzeit zielgruppengerechte Einschaltungen vorzunehmen . Werbesujets können hinterlegt werden, die Ausspielung erfolgt komplett automatisiert“, erklärt Josef Maier von monitorwerbung.

Mit rund 4.000 Displays ist monitorwerbung nach eigener Aussage in Österreich einer der führenden Anbieter von Werbestandorten.