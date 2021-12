Ob Fernbahnhöfe oder städtische Bushaltestellen – Funkwerk-Displays und Beschallungssysteme finden sich europaweit an mehr als 8.000 Haltestellen und Bahnhöfe. Typischerweise versorgen die 11.000 im Einsatz befindlichen Displays Reisende mit visuellen und akustischen Fahrgastinformationen.

Doch die Bedürfnisse der Reisenden ändern sich – nicht nur bezüglich Aktualität (real-time) sondern auch in der Vielfalt (Angebote entlang der Reisekette. Smartphones-Apps konsolidieren Informationen verschiedene Mobilitätsanbieter auf einer Plattform. Von Digital Signage Displays an Bahnhöfen und Haltestellen wird etwas vergleichbares erwartet. Zusätzlich müssen alle neuen digitalen Informationsangebote auch barrierefrei zu nutzen sein.

Der Münchner Bahn-Spezialist entwickelte daher mit der Funkwerk Mobility Platform eine offene und standardisierte Plattform, die verschiedenste Daten im Mobilitätsumfeld sammelt, auswertet, verteilt und kundenfreundlich visualisiert. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen die einfache Anbindung von bestehende Komponenten und Fremdapplikationen.

Einer der ersten Drittanbieter auf der Funkwerk Mobility Plattform ist Vemeo. Das Münchner Mobility Start-up vereint ÖPNV-Abfahrtsdaten, Verfügbarkeit und Ort für Bike-, Scooter- und Carsharing bis hin zu Ridehailing Angebote (Uber) auf einer Digital Signage Plattform individuell auf den Standort abgestimmt. Weitere Anbieter wie Geosignage, Aristech und Spoo sind auch schon auf der Funkwerk-Plattform verfügbar.

Hintergrund Fahrgastinformationsdisplays

Ob Funkwerk (ehemals AEG-BIS), GDS, LG-MRI oder andere Spezialanbieter – Digital Signage Lösungen an Bahnhöfen und Haltestellen sind das ganze Jahr ungeschützt der Natur ausgesetzt. Einfache Displays reichen nicht aus. So sind die Abfahrtsdisplays in der Regel mindestens IP54 ggeschützt, Schutzscheiben sind mit IR- und UV-Filter ausgestattet und verfügen über Sensorik für automatische Helligkeitssteuerung,

Aufwändig ist auch das Thermomanagement in den staubfreien, hermetisch von der Außenwelt abgekapselten Elektronik. Die Staubentwicklung an Bahnhöfen ist insbesondere durch den Abrieb von Stromabnehmer und Bremsen enorm. Ein Wärmetauscher, Heizung und Ventilatoren sorgen für die notwendige Klimatisierung und verhindern Kondensation an den Schutzscheiben.

Zusätzlich erfordern sehr strenge Brandschutzverordnungen den Einsatz von nicht-brennenden Materialien.