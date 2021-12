Im Laufe des nun zu Ende gehenden Jahres hat sich die Nachfrage am Markt erholt. Einerseits haben wir es mit Technologien wie ESL oder Scan & Go zu tun, deren Siegeszug durch die Pandemie beschleunigt wurde. Andererseits beobachten wir einen beginnenden Aufwärtstrend im Digital Signage-Bereich. Ebenso setzen Erlebniswelten – auch außerhalb von klassischen Läden und Retail-Flächen – verstärkt auf ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel aus analogen und digitalen Inszenierungen.

Exakt diese Verschmelzung der On- und Offline-Welt, die den neuen Trendbegriff „phygital“ hervorgebracht hat, ist das Gebot der Stunde im Retail. Um eine lückenlose Customer Journey im Store umzusetzen, bedarf es einer zentralen Schaltzentrale, die die einzelnen Touchpoints koordiniert und intelligent vernetzt. Mit der cloudbasierten umdasch experience Platform (UXP) haben wir ein zentrales Steuerungstool geschaffen, das als Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystem, Digital Signage-Lösungen, elektronischen Preisschildern, Apps zur Kundenbindung und IoT-Storemöbeln fungiert. Wir setzen die UXP bereits bei Projekten ein und entwickeln die Middleware aufgrund der gesammelten Erfahrungen permanent weiter.

Digital und Umweltschutz

Auch ein Blick auf den IoT-fähigen Liquid Dispenser von umdasch zeigt, wie klassischer Ladenbau und Digital Retail ineinandergreifen. Es handelt sich hier um eine Station für den losen Verkauf von Reinigungs- und Waschmitteln sowie Körperpflegeprodukten. Die IT-Techniker und Programmierer von umdasch Digital Retail begleiteten die Entwicklung und unterstützen das Rollout. Unter anderem setzt die Drogeriemarktkette dm das Refilling-System künftig in 126 Filialen in Österreich ein. Eine optionale Anbindung des Liquid Dispensers an die UXP ermöglicht es Händlern mithilfe der wertvollen Daten, die die IoT-Maschine aus sämtlichen Filialen liefert, automatisiert, intuitiv und schnell zu reagieren.

Der Liquid Dispenser vereint digitale Raffinesse und Umweltschutz. Damit sind wir beim Thema Nachhaltigkeit angelangt, das unser Denken und Tun im gesamten Umdasch-Konzern prägt. Ein weiterer nachhaltiger Meilenstein, an dem unsere Digital-Experten 2021 mitgewirkt haben, war der Um- und Erweiterungsbau des Bründl Flagship-Stores in Kaprun. Als erster Store Österreichs wurde das durch und durch grüne Sporthaus nach ÖGNI-Innenraum – dem deutschen Ableger der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) – zertifiziert. In den erfahrenen Händen des umdasch Digital Retail-Teams lagen Lieferung und Montage digitaler Elemente wie Videowalls, Projektoren, Einzelscreens und Beschallungsanlagen für den neuen Store.

ESL entwickelt sich

Bezüglich aktueller Entwicklungen am ESL-Markt lässt sich sagen, dass die Technologie rasant voranschreitet. Cloudpoints haben Server am Standort schon eine Weile abgelöst, nun wird an herstellerunabhängigen Cloud-Lösungen gearbeitet. Bei der Batterielaufzeit der Labels stehen wir bei rund sieben Jahren, einzelne Modelle schaffen bereits das volle Jahrzehnt. Damit ist ein energieeffizienter Betrieb am POS sichergestellt. Für JYSK (ehemals Dänisches Bettenlager) rollte das umdasch-Team ESL in mehr als 1.000 Fachmärkten in Deutschland aus – Österreich und Schweiz folgen. Aus diesem und einer Reihe weiterer Projekte mit namhaften Handelsunternehmen sammeln unsere Digital-Experten wegweisende Erkenntnisse, die 2021 in die Entwicklung und Patentierung einer neuen Schienen-Generation mündeten. Diese besticht durch einen nahtlos bündigen Übergang von der ESL-Schiene – unabhängig von der jeweiligen Schrägstellung – zum Fachboden. Dadurch vergrößert sich die Stellfläche – und für die Ware ist schlicht und ergreifend mehr Platz vorhanden.

Ein Auszeichnungs-Reigen hat uns in diesem Jahr eindrucksvoll bestätigt, dass wir mit unseren Kunden Stores am digitalen Puls der Zeit realisieren. Das Warema Sun Forum in Wertheim, in das unser Team ganz viel kreatives Herzblut gesteckt hat, wurde gleich mehrfach prämiert, unter anderem mit dem Red Dot Design Award. Der Marktforschungs-Supermarkt Go2Market – mittlerweile in Wien und Köln zu finden – heimste den Best Retail Cases Award ein. Dort zeichnen wir für ESL, Digital Signage, interaktive Applikationen und Scan & Go verantwortlich. Total Energies, Euronics, Frankonia, Müller, s.Oliver, Huawei, Spar, migrolino sind einige weitere Namen, mit der die Referenzliste 2021 gespickt ist. Der Fokus ist aber eindeutig in die Zukunft gerichtet. Wir arbeiten bei umdasch Digital Retail bereits an Millionen-Aufträgen, bei denen wir 2022 sowohl unsere ESL- und Digital Signage-Kompetenz als auch unser Know-how in Sachen Erlebniswelten unterstreichen werden.