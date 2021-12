Es ist unbestritten, dass die Pandemie neben dem Einfluss auf die Gesellschaft auch das Geschäft von Matrox in Europa beeinflusst hat. Im Jahr 2020 hat unser Umsatz gelitten, in 2021 gab es über alle Bereiche gesehen wieder eine spürbare Erholung, trotz der vorherrschenden Chipknappheit im letzten Quartal.

Als Komponentenanbieter werden Matrox-Produkte in einer Vielzahl von Lösungen und Zielmärkten eingesetzt. Im Bereich Digital Signage und DooH kommen neben den Mehrschirm-Grafikkarten vor allem Videowall-Controller und das flexible externe Quad Head2Go zum Einsatz. In unserer Auswertung war das Jahr 2021 nicht geprägt durch die Vielzahl an Installationen, Matrox profitierte jedoch von einem Anstieg an kreativen Umsetzungen. Mobile Museen mit vielen Projektoren, Flagship-Stores mit asynchronen Displayanordnungen genauso wie Informationsdisplays in Firmen oder Handel: Quad Head2Go hat sich als einfache und vielseitige Lösung 2021 deutlich spürbar in neuen Bereichen etabliert. Zu einigen der Installationen gibt es publizierte Fallstudien.

Bei Matrox Video steht seit vielen Jahren nicht mehr die Grafikkarte im alleinigen Fokus; der Großteil des Umsatzes hat sich verlagert auf IP-basierende Produkte für Videowände, KVM und Encoding/Decoding/Streaming über LAN, WAN und Internet. Viele unserer Produkte kommen in größeren Eco-Systemen zum Einsatz und werden häufig vor Ort demonstriert und im Zusammenspiel getestet.

Somit hatten die geltenden Reisebeschränkungen einen enormen Einfluss auf das Tagesgeschäft. In dieser Zeit haben wir in München das Videolab eingerichtet, ein vollwertiges virtuelles Demozentrum.

Alle Produkte und Funktionen, Software wie Hardware, einzeln oder im Verbund, lassen sich von hier aus mobil und virtuell vorführen, gestreamt über unseren Maevex Encoder und in voller 1080p60-Qualität bei geringer Latenz. Mehr als 200 Kundendemos konnten somit seit Oktober 2020 erfolgreich durchgeführt werden.

Verlässlicher Ausblick schwer

Ein verlässlicher Ausblick für das Jahr 2022 fällt uns ähnlich schwer wie den meisten. Ohne die äußeren Einflüsse, Pandemie und Chipmangel, sehen wir die Erholung in Digital Signage weiter voranschreiten. 3×3 und größere Display-Wände in Handel, „Huddle-Rooms“, Museen und Ausstellungen der öffentlichen Hand, aber genauso ein Einsatz als Informationsdisplays in Unternehmen stellen einen wachsenden Anteil der Anfragen im Vertrieb dar.

Nimmt man diese Auswertungen als einen Frühindikator und Forecast, rechnen wir für 2022 wiederum mit einem moderaten Wachstum der Sparte innerhalb des Geschäftsbereichs Matrox Video.

Während dieser Artikel verfasst wird, sind wir in der Vorbereitung für die ISE in Barcelona, auch ist der Digital Signage Summit in München wieder fest im Kalender eingeplant. Ein Abebben der Pandemie und somit zumindest eine Teilrückkehr zu vorheriger Normalität in 2022 wünschen wir uns alle gleichermaßen, bleiben Sie gesund.