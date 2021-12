Die positive Entwicklung unseres Digital Signage-Geschäftsbereiches ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Corona-Krise weltweit ein Digitalisierungstreiber für viele Branchen ist. Mit dem Ergebnis, dass wir die Anzahl der Lizenzen und letztlich auch unseren Umsatz mit der kompas Digital Signage-Software signifikant gesteigert haben. Wir konnten neue Retail-Kunden gewinnen und sind mit den Bestandskunden gewachsen. So haben wir 2021 einige interessante Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel die Installationen für die bekannten Möbelhausgruppen XXXLutz und Poco.

Rückblickend waren die beiden vergangenen Jahre in der Pandemie für uns eine emotionale Achterbahnfahrt: Auf der einen Seite die sehr erfreuliche und positive Entwicklung von kompas, insbesondere im Retail. Anderseits der negative Einfluss der Pandemie auf unsere Messekunden im Segment des Einlass- und Besuchermanagements. Intern haben wir die Zeit genutzt und viel in die Professionalisierung unserer Organisation und in agile Methoden investiert, was einen direkten Einfluss auf unsere Softwareentwicklung hat und eine hervorragende Basis für die Weiterentwicklung unserer Produkte darstellt. So haben wir 2021ein flexibles Arbeitsplatzkonzept inklusive Untervermietung von Büroflächen genauso erfolgreich umgesetzt wie Remote Work für unsere Mitarbeitenden. Glücklicherweise ist unsere Branche bereits digital so gut aufgestellt, dass die Kundenbetreuung wie vorher problemlos funktioniert hat.

Unsere Erfahrung mit der Pandemie zeigt, dass das Sprichwort “In jeder Krise liegt auch eine Chance” zutrifft: Die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse ist die beste Form der Resilienz, das haben wir, unsere Kunden, Partner und Lieferanten verstanden.

Neue Module für kompas

Trotz der Krise haben wir nicht aufgehört, weitere Innovationen voranzutreiben. Wir haben im vergangenen Jahr unsere bewährte Digital Signage-Softwarelösung mit neuen Modulen ausgestattet und an die ersten Kunden und Integrationspartner ausgeliefert. So nutzt die XXXLutz-Gruppe bereits sehr erfolgreich unsere neue Integration des Samsung Betriebssystems Tizen mit der kompas-Software. Weitere Neuerungen sind kompas Android sowie unsere überarbeitete automatisierte Ausspielung von Inhalten nach bestimmten Kriterien. Kompas-Nutzer können einzelne Inhalte oder ganze Playlisten „verschlagworten“, sodass kompas diese automatisiert ausspielen kann.

Ausbau und Intensivierung strategischer Partnerschaften

Eine Strategie der vergangenen Jahre, die wir mit Erfolg forciert haben, war der Ausbau unserer langjährigen Partnerschaften, wie etwa mit Radio P.O.S. aus Kiel, unserem österreichischen Partner Peakmedia sowie den Integratoren Nexgen und dem Digital- und Handelsexperten von Qommunicate. Weitere Kooperationen sind für die nächsten Jahre fest eingeplant.

2021 konnten wir zudem unsere Kompetenz rund um das Thema Retail Analytics, insbesondere People Count, weiter stärken – auch dank unserer Einlasslösung Vico. Damit erweitern wir unser Leistungsspektrum im Digital Signage-Portfolio und schaffen Mehrwerte über den klassischen CMS-Part hinaus.

Trends 2022

Unsere Softwarelösung kompas ist für diverse Weiterentwicklungen die zentrale Plattform. Die dimedis -Roadmap setzt dabei auf Trends, die wir seit einiger Zeit erkannt haben und die von unseren Kunden vermehrt nachgefragt werden. Die konsequente Weiterentwicklung der Software steht für uns im Fokus. Hierzu zählt zum Beispiel der Ausbau von Programmatic Advertising, unter anderem für den Digital Out-of-Home-Bereich. Die Brücke zu datenbasierten und intelligenten Signage-Lösungen bildet für uns das Thema Retail Analytics.

Wir haben uns ambitionierte Ziele für die nächsten Jahre gesetzt: Wir wollen kompas als technisch exzellente Lösung weiter stärken und ausbauen. Unser Anspruch ist es, mit kompas eine “State of the Art” Digital Signage-Software anzubieten und zusätzliche Mehrwerte über das reine Content Management hinaus zu schaffen. Wir werden damit ein idealer, strategischer Sparringspartner für unsere Kunden und Partner sein.