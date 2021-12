Sowohl der Trend Digital-out-of-Home als auch Technologien wie LED-Signage im stationären Einzelhandel setzen sich, auch nach kurzer Stagnation im Frühjahr 2020, im zweiten Pandemiejahr 2021 fort. Eindeutig bildet DooH weiterhin die Zukunft der Außenwerbung, da ein digitales Info-Netz im öffentlichen Raum für die Städte immer öfter zum wichtigen Bestandteil einer umfassenden Kommunikationsstrategie wird.

Darüber hinaus konnten wir auch in diesem Jahr feststellen, dass der Wunsch, Einkaufserlebnisse zu schaffen, groß ist – auch um die Innenstädte langfristig attraktiv zu gestalten. Immer öfter setzen hier Displays Bilder und Videos leuchtstark in Szene, erzeugen Aufmerksamkeit und ermöglichen eine direkte, emotionale Ansprache der Kunden vor Ort. Hier kann unser Projekt- und Planungsteam auf etliche Projekte, ob Standard-, Curved- oder auch transparente LED-Displays, erfolgreich zurückblicken.

Konsequentes Vorhalten zahlt sich aus

Mit den strategisch für uns wichtigen Referenzen der letzten Jahre im Bereich Stadien & Multifunktionsarenen konnten wir mit unseren Kooperationspartnern auch in diesem Jahr einige Display-Modernisierungskonzepte erfolgreich in die Tat umsetzen. Standardisierte Turnkey-Solutions, wie etwa Mono- oder Doppelfuß-LED-Displays mit festen Größen oder Fassadenanlagen, konnten in diesem Jahr offensiv am Markt platziert werden. Dabei setzt Ledcon auf jahrelange Erfahrung: Alle nötigen Komponenten für eine kompakte und energieeffiziente LED-Außenwerbeanlage sind bei den Lösungen inbegriffen. Dazu gehören nicht nur der Stahlbau, Unterkonstruktion oder die elektronische Zufuhr, sondern auch das Controlling des LED-Displays sowie eine bis zu 5-jährige Garantie auf die LED-Wand. Hier konnten unsere Kunden von unserem konsequenten Vorhalten bereits vormontierter Lagerware der Standard-Serie und somit verkürzten Lieferzeiten profitieren.

Darüber hinaus stehen auch außerhalb des deutschen Marktes die Zeichen auf Wachstum. Hier konnten wir in diesem Jahr durch Kooperationen mit unterschiedlichen Country-Partnern den Weg für die Zukunft ebnen. Insbesondere in unserem Geschäftsfeld Service-Management haben wir unser Portfolio konsequent weiter ausgebaut, um einen professionellen Betrieb der immer stärker verbreiteten Screen-Lösungen sicherzustellen. Daher stand das Jahr 2021 im Zuge des kontinuierlichen Wachstums der vergangenen Jahre auch im Zeichen einiger infrastruktureller Maßnahmen.

Neues LED-Kalibrierungscenter

So konnte neben dem Bezug einer weiteren Lagerhalle unser Serviceteam das neue LED-Kalibrierungscenter in Betrieb nehmen. Um dem sehr hohen Fertigungsgrad kompletter LED-Großbildanlagen gerecht zu werden, haben wir in diesem Jahr mit dem Modernisierungsprozess der Montagehalle begonnen. Unser Ziel ist es, dass QM-Level auf Topniveau weiter voranzutreiben, damit wir unseren Kunden einen langjährigen und damit nachhaltigen Betrieb ihrer Displays ermöglichen können. Aktuell stehen für das kommende Jahr mit der Erweiterung der Service- & Diagnoseabteilung sowie der Errichtung des neuen Monitoringcenters weitere Maßnahmen an.

Dieser konsequente Weg zeigt sich auch im Unternehmenserfolg von Ledcon selbst. Wir konnten dadurch auch in diesem Jahr zahlreiche Projekte gewinnen und sind sehr glücklich darüber, dass wir uns 2020 mit weiteren 7 Mitarbeitern auch personell verstärken konnten. Dies hat uns darin bestätigt, unsere Strategie auch 2022 konsequent weiterzuführen und lässt uns optimistisch und gut aufgestellt ins neue Jahr blicken.