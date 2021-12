Traditionell startet die CES in Las Vegas die jährliche Messesaison. Einer der größten Aussteller ist LG die seit Jahren mit aufwändigen OLED-Messeständen die Schlagzeilen der Messeberichterstattung dominieren. Nach Ende der CES packt LG ein Großteil des Standes und der Exponate in Container und bringt sie zur ISE.

Nun lüftete LG ein paar erste Geheimnisse zum Messekonzept auf der kommenden CES Anfang 2022. Am traditionellen Standort – dem 2.000 m² Stand am Haupteingang der Central Hall im Las Vegas Convention Center – verbindet der koreanische Elektronikkonzern nahtlos den physischen Raum (Messestand) mit virtuelle Erlebnis via AR und XR. Der Messestand besteht aus upgecycelten, recycelten und wiederverwertbaren Materialien und bietet eine Reihe von Digital Signage basierten Kiosksysteme, an denen die Besucher die neuen LG Produkten auch via AR/MR erleben können.

Die Besucher werden mit Hilfe von QR-Codes durch die Ausstellung geführt und können mit den ausgestellten Produkten von LG über AR interagieren. Weitere Digital Signage Kiosksysteme werden immersive digitale VR-Kunst zeigen, darunter auch die immersiven gekrümmten OLED-Videowalls von LG, die auf den CES-Events in den vergangenen Jahren zu den Favoriten der Messe gehörten.

Unabhängig von ihrem Aufenthaltsort können Besucher weltweit auf dieselben Inhalte zugreifen und digital am LG CES-Erlebnis teilnehmen.