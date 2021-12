Peerless-AV hat eine neue Generation seiner Xtreme-Serie eingeführt, die auch auf der kommenden ISE 2022 in Barcelona vorgestellt werden soll. Das neue 55″ High-Brightness-Outdoor-Display (XHB553-EUK) ist wie alle Lösungen der Serie für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das Display laut Anbieter aber rund 25 Prozent leichter und soll zudem über wichtige mechanische und betriebstechnische Optimierungen verfügen. Dazu gehören unter anderem die thermische Lastverteilung, die automatische Quellenumschaltung oder auch diverse Stromsparfunktionen.

Um den Leistungsanforderungen in heißer Umgebung und sehr sonnigen Bereichen gerecht zu werden, wird das neue Außendisplay per Lüfter gekühlt. Das reduziert den Wärmestau, der durch die thermische Belastung bei längerer Sonneneinstrahlung entsteht. Das patentierte dynamische Thermal-Kühlsystem unterstützt die Kühlung der internen Komponenten weiter. Der Betriebstemperaturbereich des Displays liegt bei -35 bis 60 Grad Celsius – laut Peerless-AV der größte in der Branche.

Hell aber sparsam

Das Display bietet eine Lichtleistung von 2.500 Nits, um auch bei hellem Licht gut lesbar zu bleiben. Ein Umgebungslichtsensor passt die Helligkeit automatisch an die Tageszeit an, um die Lichtverschmutzung und den Stromverbrauch zu reduzieren. Die Werte können aber auch individuell angepasst werden. Laut Peerless-AV eine wichtige Funktion für die Nacht, in der Vorschriften die Helligkeit von Digital Signage regeln, insbesondere in der Nähe von Straßenrändern.

Auch Upgrades für den Netzwerkzugriff und die Steuerfunktionen sowie wichtige Extras des Betriebssystems wurden der neuen Generation hinzugefügt. Die Auto-Source-Umschaltung ermöglicht es dem Benutzer beispielsweise, das Display so einzustellen, dass es nach einem sekundären Inhaltssignal sucht, wenn die Hauptquelle ausfällt. So sollen Ausfallzeiten vermieden werden. Über die individualisierbare Betriebsplanung lassen sich zudem bestimmte Zeiten für das automatische Ein- und Ausschalten des Displays einstellen. Zu den weiteren Features zählen ein gyroskopischer Sensor, der jede Bewegung des Geräts erkennt, das gehärtete IK10-Abdeckglas als Schutz vor Vandalismus und Verschmutzung sowie die Zertifizierung nach IP66.

Neben der neuen 55″-Display-Generation will Peerless-AV auf der ISE auch eine Auswahl seiner vollständig integrierten Kiosklösungen vorstellen. Darunter seine Smart City Kiosks für den Außenbereich sowie digitale Menütafeln für den Außenbereich.