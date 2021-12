Die ersten Kunden, die Samsung nach der Premiere von The Wall überzeugen konnte, einen mittleren sechsstelligen Betrag in Micro-LED zu investieren, waren Superreiche. Überraschenderweise waren es insbesondere Superjachten, die mit Samsung The Wall (heute The Wall for Luxury) ausgestattet wurden. Das Leben auf dem Wasser kann auf Dauer langweilig werden, ein paar Filme im XXL-Format auf einer Luxus-LED-Wand trafen den Sweet-Spot in der Superreichen-Bedürfnispyramide.

Die Pandemie hat die Nachfrage nach Superyachten nochmals erhöht, wie eine aktuelle Übersicht laut The Guardian meldet. Laut der neuesten Ausgabe der Superjacht-Branchenbibel „Boat International Global Order Book” erreichte die Zahl der Superjachten, die sich 2021 weltweit im Bau oder in Auftrag befinden, einen neuen Rekordstand. Mehr als 1.200 Superjachten listet Boat International auf – einen Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2021.

Den Boom ermöglicht haben die Pandemie, hybride Arbeitsmodelle, die auch ein wochenlanges Arbeiten von der Superjacht ermöglichen, sowie bessere Satelliten-Internetangebote. Ausgestattet werden die Jachten mit allen nur vorstellbaren Digital Signage-, ProAV- und Smart-Building-Lösungen. IOT-Applikationen von vernetzten Kühlschränken bis zur Motorsteuerung werden in einer neuen Superjacht eingebaut.

The Guardian zitiert Marktexperten, das bis 2025 alle Werftkapazitäten ausgebucht sind. Die Superreichen versuchen nun, mit Zusatzaufschlägen an frühere Slots zu gelangen.