Das erste wirklich autonome Capsule Hotel der Welt wurde in der Nähe von Granada eröffnet. District Hive ist autark, umweltfreundlich, energieunabhängig und wird vollständig über eine App aktiviert. Ein Concierge-Service ist rund um die Uhr über die App erreichbar. Das Podtel ist komplett ausgestattet und verfügt über 35 m² Nutzfläche, von denen 30 m² im Innenbereich liegen. Ein Zufluchtsort für Reisende, Social-Media-Fanatiker, Entdecker und digitale Menschen.

Dieses Kapselhotel ist das erste der so genannten Podtel Colony, einem neuartigen und innovativen Konzept von hochwertigen, in sich abgeschlossenen Luxusunterkünften, die in verschiedenen Teilen der Welt verstreut sein werden, allesamt abgelegen und mit den spektakulärsten Aussichten und Umgebungen. Ziel ist es, den Gästen ein unvergleichliches touristisches Erlebnis zu bieten, das alle Sinne anspricht und erfreut.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nachhaltigkeit und Autark

DistrictHive ist das erste zu 100 % autarke und nachhaltige Modul, das die Natur wertschätzt, indem es sie erschließt, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind gleich null, da keine Ressourcen des Geländes verbraucht werden. Nach dem Abbau würde der Standort in demselben Zustand verbleiben, in dem er vorher war.

Dieses Öko-Hotel ist in der Lage, sein eigenes Wasser aus der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungsluft zu erzeugen, seinen eigenen Strom aus Solarenergie zu gewinnen, sein eigenes Abwassermanagement zu betreiben, indem es Abfall in Asche umwandelt, und das Grauwasser wird durch zwei Filterverfahren gefiltert, so dass das Wasser als Bewässerungswasser dient. Die völlige Autonomie des Moduls macht herkömmliche und ergänzende Dienstleistungen überflüssig, wodurch die Ressourcen optimiert werden und eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks gewährleistet wird.