LED-Hersteller Daktronics hat Josh Francois zum Managing Director für seine Spectaculars Division ernannt. In dieser neuen Funktion wird Josh Francois die Vertriebsgruppe leiten, die sich auf kundenspezifische LED-Projekte in den Bereichen Commercial, Retail und DooH für Standorte wie New York und Las Vegas konzentriert.

„Wir sind zuversichtlich, dass Josh Francois mit dieser Umstrukturierung unserer Spectaculars-Abteilung unser Unternehmen und unsere Vertriebsmitarbeiter zum Erfolg führen kann, indem er auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer großartigen Kunden eingeht“, sagt Jay Parker, Vice President of Live Events and Spectaculars bei Daktronics. „Diese neue Organisation von Ressourcen ermöglicht es uns, häufiger mit Kunden in Kontakt zu treten und den Kommunikationsfluss zu straffen, um schnell mit diesen Unternehmen an ihren LED-Display-Anforderungen zu arbeiten.“

Erfahrung im LED-Vertrieb

Francois bringt umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von LED-Videodisplays für Daktronics in diese neue Rolle ein. Zuvor war er in der Abteilung Live Events tätig, wo er Lösungen für Sportanwendungen lieferte, und zuletzt war er als Director der westlichen US-Region für den Spectaculars-Markt von Daktronics in Las Vegas und Kalifornien verantwortlich.

„Da Daktronics auch weiterhin neue und aufregende Produkte entwickelt, um das Publikum zu begeistern und zu unterhalten, freue ich mich sehr über die Gelegenheit, diese Bemühungen im Geschäftsbereich Spectaculars zu leiten und auszubauen“, erläutert Josh Francois.

Daktronics hat laut eigener Aussage mehr als 80 Kunden in New York City und kann Installationen in ganz Las Vegas aufweisen, von Autobahnen bis hin zu Wahrzeichen auf dem berühmten Strip, ebenso für Sportwetten und Shows.