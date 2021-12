Digital Projection mit Sitz in Manchester hat bekannt gegeben, dass Josef Saller ab sofort als neuer Regional Sales Manager für die DACH-Region zuständig sein wird. Er soll die Expansion des Anbieters von Projektions-Lösungen und LED-Installationen im deutschsprachigen Raum vorantreiben. Die Ernennung ist dem Unternehmen zufolge ein Baustein eines umfassenden Einstellungsprogramms, das auf Wachstum im EMEA-Gebiet ausgerichtet ist.

Josef Saller ist seit 2001 im AV-Sektor tätig und startete zunächst als Produkt Manager bei Media Markt. Später arbeitete er 13 Jahre lang für Samsung und LG und konnte in dieser Zeit ein großes Netzwerk aus Kunden, Groß- und Einzelhändlern aufbauen. In seiner neuen Rolle bei Digital Projection soll er die Geschäfte über ein Netzwerk ausgewählter neuer und bestehender Partnerschaften ausbauen.

Das Potenzial sei in der DACH-Region enorm für die Briten, führt Josef Saller aus: Da einige Hersteller derzeit ihre Marktpräsenz in der deutschsprachigen Region reduzieren, habe Digital Projection mehr als genug Möglichkeiten für eine langfristige Geschäftstätigkeit, so der neue Regional Sales Manager.