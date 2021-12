Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Homei Miyashita – ein Professor der Meiji-Universität, ein Display entwickelt hat an dem man lecken kann. Das Konzept von Taste the TV basiert auf einem Digital Signage System dessen Screen mit einem für jeden User frischen hygienischen Folie bedeckt ist. Der Prototyp sendet elektrische Signale passend zum Digital Signage Content an zehn Geschmackskartuschen, deren Inhalt mit einem Spraysystem auf die Folie gebracht wird. Nutzer können dann mit der Zunge die verschiedensten Menüs oder Weine probieren, bevor sie bestellen.

