Die mic AG hat am 24. Dezember den Kaufvertrag zur Übernahme sämtlicher Aktien an der Faytech AG aus dem nordhessischen Witzenhausen unterschrieben. Verkäufer waren dabei 40 Einzelpersonen und Unternehmen um den Gründer und Vorstand der Faytech AG Arne Weber.

Faytech ist ein Hersteller von Touch-Lösungen und -Technologien im Produktionsumfeld am Point-of-Sale. Entwicklung und Vertrieb der Faytech-Produkte finden in Deutschland, China und den USA statt. Die Produktion befindet sich primär an zwei Standorten in China.

Das Term Sheet für die Übernahme wurde bereits am 29.07.2021 geschlossen. Die endgültige Unternehmensbewertung (Due Diligence) sowie Details zur kombinierten Integration in die mic AG und Pyramid Computers waren zeitaufwändiger als zunächst erwartet. Der Kaufpreis beträgt maximal 15,86 Mio Euro und erfolgt neben einer Barkomponente mehrheitlich in Aktien.

Mit dem Closing der Transaktion im Januar 2022 sollen die beiden Faytech-Vorstände Arne Weber und Peter Trosien neben Andreas Empl und Josef Schneider zu weiteren Vorständen der mic AG bestellt werden..