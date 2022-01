Am 2-3. Februar diskutiert invidis mit ausgewählten Branchenvertreter die neuesten Innovationen und Trends und präsentiert den jährlichen Marktausblick. Teilnahme an den AVID 2022 vor Ort ist kostenlos – ein Live-Streaming wird in diesem Jahr nicht angeboten. Live ist Live – also anmelden, vor Ort testen und dabei sein.

Einige Highlights des invidis Programms in der kommenden Woche:

Digital Signage Marktausblick 2022 – invidis Keynote rund um Trends und Drivers der Digital Signage Branche in 2022

Fireplace Chat “Future of Tradeshows” – invidis im Gespräch mit Mike Blackman und Tobias Lang

LED-Produktlaunches mit Paneldiskussion – die passenden LED-Lösungen für Festinstallation (Digital Signage) und Miete

Projektoren-Produktlaunches von Epson und Panasonic mit anschließender Paneldiskussion “Projektoren im Digital Signage Einsatz“

Florian Rotberg und Stefan Schieker präsentieren auf der Bühne das Beste der Expo 2020 Dubai

Display-Highlights der ISE – Trendtalk mit LG und Vestel

Natürlich dürfen auch die Themen Brandschutz und Green Signage (Stromverbrauch) im Bühnenprogramm nicht fehlen.

Kostenlose Registrierung ist ab sofort möglich www.avinnovationdays.com