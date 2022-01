Insellösungen waren noch nie die beste Strategie – weder bei Digital Signage noch im Gesundheitswesen. Doch in den USA gibt es bis heute keine einheitliche App die in allen Bundesstaaten akzeptiert wird. Sage und schreibe nur 12 Bundesstaaten bieten ihren Bewohnern und Besuchern einen App-basierten Impfnachweis der natürlich nur im eigenen Staat gültig ist. Sonst gilt es den gedruckten Impfnachweis zu zücken.

Das viele Staaten Impfnachweise verbieten steht auf einem anderen Blatt. Es ist an der Zeit sich die Vorteile der EU-Mitgliedschaft einmal wieder bewusst zu machen. Natürlich gilt das auch für die ISE 2022 in Barcelona – die deutsche COVID App mit QR-Code funktioniert einwandfrei auch in Spanien.