Auf der CES 2022 stellt Blickfeld die Perzeptionssoftware Percept vor, die bewegungsbasierte Erkennung, Tracking, Klassifizierung und Zählung von Objekten sowie die Erkennung der Belegung und des Betretens von Zonen mit integrierter Alarmgenerierung erkennen kann. Damit eignet sich Percept für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel Crowd Analytics, Verkehrsmanagement, Smart Industry und Sicherheitslösungen.

Zeitgleich mit der Markteinführung von Percept kündigt Blickfeld eine Weltneuheit an – Qb2, die nächste Generation von LiDAR-Sensoren. Durch die Kombination von Software und Hardware in einem Gerät ist Qb2 ein integrierter smarter LiDAR-Sensor, der erstmals keine zusätzlichen Computer, Server oder Adapterboxen benötigt, um 3D-Daten in einem einzigen Gerät zu erfassen und zu verarbeiten.

Leistungsstarke Sensoren plus modernste Software

Die neue Software Percept macht die browserbasierte Auswertung dieser 3D-Daten so einfach wie nie zuvor. Es ist kein spezielles Know-how in der 3D-Datenverarbeitung erforderlich, um skalierbare Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu entwickeln. Percept wurde bereits erfolgreich in Kundenprojekten eingesetzt, unter anderem für die Personenzählung am Frankfurter Flughafen.

Die Zukunft von LiDAR ist die richtigen Erkenntnisse aus den riesigen erfassten Datenmengen zu ziehen. Durch die Einbettung der Software in den Sensor kann dieser direkt umfassende Informationen in Form von Objekt- oder Ereignislisten generieren.