Die globale Messebranche drückt die Daumen, während sie aus nah und fern beobachtet, wie die CES und Las Vegas den Spagat zwischen Show und Sicherheit hinbekommen. Während in Deutschland (NRW) alle Messen im Januar abgesagt wurden, ist an den meisten globalen Messestandorten „Business as Usual“ mit extra Sicherheit. So auch in Barcelona.

Auch die ISE und invidis schauen mit Argusaugen nach Las Vegas um zu lernen wie sich die neusten COVID-Sicherheitsprotokolle in der Praxis bewähren. Denn am 31. Januar um 10h planen wir die Eröffnung der DSS ISE in Barcelona gefolgt einen Tag später von der Eröffnung der ISE 2022. Wir können es kaum erwarten!