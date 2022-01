Der Freestyle richtet sich an die Generation Z und die Millennials und ist ein Projektor, ein intelligenter Lautsprecher und Ambient-Beleuchtung in einem leichten, tragbaren Gerät. Der Freestyle wiegt nur 830 Gramm und verwandelt jeden Raum in eine Leinwand. Im Gegensatz zu herkömmlichen, kastenförmigen Projektoren lässt sich die vielseitige Halterung des Freestyle um bis zu 180 Grad drehen, so dass Videos überall hin projiziert werden können – auf Tische, auf den Boden, an Wände oder an die Decke – eine separate Leinwand ist nicht erforderlich.

The Freestyle verfügt über eine automatische Keystone-, Nivellierungs- und Autofokusfunktion, die es ermöglichen die Bildqualität automatisch an jede Oberfläche und jeden Winkel anzupassen. Zusätzlich bietet der portable Projektor einen 360 Grad Lautsprecher mit ordentlich Bass.

Die Stromversorgung erfolgt über externe Power-Banks (USB-PD 50W/20V) oder erstmals für ein AV-Geräte auch über eine Standard-E26-Lampenfassung. Wenn der Projektor nicht zur Bildwidergabe verwendet wird, bietet der Freestyle auch stimmungsvolle Lichteffekte passend zur Musik.

Zu den technischen Projektionsdetails hält sich Samsung noch etwas zurück – aber eins steht sicher: für den professionellen Einsatz ist der Projektor nicht vorgesehen Dafür fehlt eine ausreichende Helligkeit der Projektionseinheit. Trotzdem bietet The Freestyle viele neue innovative Ansätze, die erstmals in einem Gerät zusammen integriert wurden die auch für Retail, Hospitality und andere B2B-Märkte praktisch wären.