Im Vergleich zu den Vorgängermodellen legt Samsung unter dem Motto „Displays überall, Displays für alle“ bei der Bild- und Tonqualität, mehr Optionen für die Bildschirmgrößen, personalisierbarem Zubehör und einer verbesserten Benutzeroberfläche die Messlatte für den Markt wieder mal höher.

Micro LED: Imposante Display-Technologie

Auf der CES 2022 wird Samsung die Micro LED – früher The Wall for Luxury – in drei verschiedenen Größen vorstellen: 110″, 101″ und 89″. Zusätzlich zu den Updates an der Hardware bietet die 2022 Generation 20-Bit-Graustufentiefe für volle HDR-Unterstützung. Außerdem werden 100 Prozent der DCI- und Adobe RGB-Farbskala wiedergegeben.

Mit dem Art Mode können Nutzer fast jeden Raum in eine Kunstgalerie verwandeln. Dafür wählen Nutzer entweder ihre Lieblingskunstwerke oder digitale Fotos aus für die Wiedergabe auf dem Display. Auf dem Micro LED 2022 stehen außerdem zwei exklusive Medienkunstwerke des bekannten Video und Datenkünstlers Refik Anadol zur Verfügung.

Mit Multi View können die Nutzer Inhalte von vier verschiedenen Quellen gleichzeitig betrachten – von einem oder allen vier HDMI-Anschlüssen – praktisch in UHD-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Dolby Atmos ist erstmals direkt in die MicroLED -Geräte integriert mit Lautsprechern für den oberen, seitlichen und unteren Kanal für einen einnehmenden multidimensionalen Klang.

Lifestyle TVs mit matten Displays

Die 2022er Lifestyle-TVs von Samsung The Frame, The Serif und The Sero sind nun mit einem „Matte Display“ ausgestattet, das für Anti-Glare-, Anti-Reflexions- und Anti-Fingerprint-Eigenschaften sorgt – und damit für ein angenehmes Seherlebnis. Dafür erhielt das neue matte Display drei Verifizierungen von UL (Underwriter Laboratories) als „Reflection Glare Free“ (spiegelungsfrei), „Discomfort Glare Free“ (blendfrei) und „Disability Glare Free” (beeinträchtigungsfrei).3

The Frame mit matten Display ist in den Größen von 32″ bis 85″ 4 erhältlich.

erhältlich. The Serif besitzt neben matten Display jetzt auch ein mattes Gehäuse. Mit der zusätzlichen Option von 65““ wird The Serif nun in Größen von 43″ bis 65″ 5

The Sero bietet nun mit neuen matten Displays ein besseres Seherlebnis im vertikalen als auch im horizontalen Modus. Die neue vertikale Multi-View-Funktion ermöglicht es gleichzeitig verschiedene Inhalte auf dem oberen und unteren Teil des Bildschirms anzusehen oder Informationen online zu suchen, während parallel ein Programm läuft.

Neo QLED mit Neo Quantum-Prozessor und dynamischem Klangerlebnis

Der aktuelle Neo Quantum Prozessor bietet im Vergleich zu den Vorgängermodellen ein verbessertes Kontrast-Mapping mit dem Back-Light-Unit und erhöht die Helligkeitsstufe von 12 auf 14 Bit für eine bessere Steuerung der Quantum Mini LED Lichtquellen. Damit können die Displays die Helligkeit in 16.384 Stufen aussteuern – eine Vervierfachung der bisherigen 4.096 Stufen.

Die neue Shape Adaptive Light Technologie nutzt den Neo Quantum Prozessor zur Analyse von Linien, Formen und Oberflächen, um die Form des Lichts der Quantum Mini LEDs zu steuern und so die Helligkeit und Präzision aller Formen auf dem Bildschirm anzupassen. Der Samsung 2022 Neo QLED verfügt außerdem über einen Real Depth Enhancer, einen Multi-Intelligenz-Algorithmus für die Bildqualität. Er sorgt für ein realitätsnahes Bild, denn der Algorithmus erkennt ein Objekt auf dem Bildschirm vor seinem Hintergrund und kann damit ein Gefühl von Tiefe erzeugen.

Auch die Soundfunktionen des Neo QLED erhalten im Vergleich zum Vorgängermodell ein umfassendes Upgrade. Aufbauend auf OTS (Object Tracking Sound), bei dem sich der Ton zusammen mit dem Objekt auf dem Bildschirm durch den Raum bewegt, werden die 2022er Produkte mit OTS Pro ausgestattet sein. OTS Pro ist ein leistungsstarker, nach oben gerichteter Lautsprecher für den Surround-Sound.