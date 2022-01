Citi Field Samsung digitalisiert New York Mets

Die New York Mets haben Samsung Electronics America zum offiziellen Partner für Display- und Technologielösungen des Baseballstadions benannt. Dies beinhaltet eine digitale Aufrüstung des Citi-Field-Stadions mit Digital Signage-Elementen. Ziel ist es, für die Fans der traditionsreichen Mets eine einzigartige Experience zu schaffen.

„Baseball ist einer der großen historischen Freizeitvergnügen Amerikas, und dank modernster Display- und datengesteuerter Innovationen leiten wir eine neue, aufregende Ära ein, die das Erlebnis im Baseballstadion verändert und die Fans wie nie zuvor in das Spiel einbezieht“, sagte Harry Patz Jr., Senior Vice President und General Manager, Display Division, Samsung Electronics America. „Technologie ist von zentraler Bedeutung für die Art und Weise, wie Fans Sport genießen, und wir sind begeistert, das gesamte Display-Portfolio, die Lösungen und die Expertise von Samsung in diese neue Ära des Fandoms einzubringen.“

Erste Phase beginnt 2022

Die erste Phase der Aufrüstung wird 2022 beginnen: Hierzu gehören neue LED-Ribbon-Boards sowie mehr als 1.300 LCD-Screens, die die Zuschauer zu den kürzesten Warteschlangen für den Eintritt lotsen. Für die Saison 2023 ist zudem eine neue, größere zentrale LED-Anzeigetafel geplant.

„Wir sind begeistert und stolz darauf, mit einer weltweit führenden und ikonischen Marke wie Samsung zusammenzuarbeiten“, sagte Jeff Deline, Executive Vice President und Chief Revenue Officer der Mets. „Wie Samsung haben auch die Mets eine sehr loyale und leidenschaftliche Fangemeinde, und die Implementierung dieser hochmodernen Technologie wird Millionen von Fans, die seit vielen Jahren ins Citi Field kommen, ein verbessertes Erlebnis und Umfeld bieten.“

Screens sind nur der Anfang

Insgesamt soll das Technologe-Upgrade mehrere Jahre benötigen. Weitere geplante Features sind LED-Screens in den öffentlichen Bereichen mit mehr als 4.000 Quadratmetern Flächeund ein stadionweites IPTV-System, das fast 100 Kanäle mit Sport- und Unterhaltungsinhalten übertragen wird. Zudem sollen doppelt so viele Zeitlupen-Wiedergabesysteme und dreimal so viele Kameras für eine bessere Spielberichterstattung installiert werden.

Laut Samsung handelt es sich um eines der größten Einzelprojekte in der Geschichte des Profisports.