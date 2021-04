Wie es sich für Las Vegas gehört ist in der Spielermetropole alles eine Nummer größer. So auch das Digital Signage Netzwerk im Neubau des Lac Vegas Convention Center (LVCC ) – ein Projekt dessen hart umkämpfte Ausschreibung von Samsung SDS als Generalunternehmer gewonnen wurde. Zum Einsatz kommen Samsung-Hardware (LED, MicroLED und LCD-Displays) die vom Integrator Design Communications Ltd. (DCL) installiert und mit dem CMS von 22Miles laufen.

Der Eyecatcher ist die LED-Innenfassaden-Installation mit Samsung IF Series 4.0mm Pixel Pitch. Die Videowall im sonnenbeschienenen Atrium der West Hall erstreckt sich über 1000 Quadratmeter und begrüßt zukünftig die Gäste

Samsungs The Wall for Business 1.2 mm MicroLED-Technologie wird in der gesamten West Hall auf 14 Überkopf-Wegweisern und drei Innenpylonen eingesetzt, um den Komfort und die Zugänglichkeit für Besucher zu verbessern.

16 digitale Touchscreen-3D-Wegweiser im Innenbereich helfen Besucher sich auf der Messe zurechtzufinden

93 Tagungsräume sind mit 49-Zoll-Displays von Samsung ausgestattet und ermöglichen es Sponsoren, ihre eigenen Inhalte mit ihren Gästen zu kommunizieren.

Zusätzlich helfen sieben große Overhead-Wegweiser dabei, die Besucher nahtlos durch den Raum zu leiten, sowie Passanten zu informieren und zu unterhalten.

Die interaktive mobile LVCVA-App mit einzigartiger Benutzeroberfläche, die durch das 22Miles-System entworfen und entwickelt wurde, verfügt über Turn-by-Turn-Führung, Augmented Reality mit Bilderkennungstechnologie und In-App-Funktionen, die in allen wichtigen App-Stores heruntergeladen werden können.

Samsungs dynamische Beschilderung und die 22Miles Content Management- und Wayfinding-Lösungen erstrecken sich auch auf den Convention Center Loop, das neue unterirdische Transportsystem, das die Kongressteilnehmer in Tesla-Fahrzeugen über den weitläufigen Campus bringen wird. Die drei Stationen des Systems werden mit mehr als 125 Quadratmetern LED-Beschilderung mit 1,2 mm Pixelabstand ausgestattet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie sich das neue Digital Signage Netzwerk und inbesondere die großen Samsung The Wall Installation im Alltag bewähren werden wird hoffentlich bald auch wieder persönlich erleben können. Im Herbst steht erst einmal die Infocomm 2021 in Orlando auf der Agenda.