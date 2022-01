Pünktlich um Mitternacht zum Jahreswechsel präsentierte Ocean Outdoor in Großbritannien auf mehr als 380 seiner großformatigen Screens in Stadtzentren und an Straßenrändern ein digitales Feuerwerk.

Als die Glocken des Big Ben zum ersten Mal seit vier Jahren um Mitternacht läuteten, wurden die DooH-Screens in Glasgow, Newcastle, Southampton, Norwich, Leeds, Nottingham, Bournemouth, Liverpool, Derby, Edinburgh, Manchester, Birmingham und London für 24 Stunden im Gleichschritt geschaltet. Die Videokunst wurde inhouse von Ocean Studio entworfen.

In London zeigten die weltberühmten Piccadilly Lights einen 10-sekündigen Countdown bis Mitternacht, gefolgt von einer 30-sekündigen Happy New Year-Montage. In den Niederlanden schlossen sich den Feierlichkeiten 42 Ocean-Bildschirme in 22 Städten an.

Richard Malton, Chief Marketing Officer von Ocean, sagte: „Dies ist das erste Mal, dass wir unsere Bildschirme in drei Ländern gemeinsam geschaltet haben, um die Ankunft des neuen Jahres zu feiern. Da so viele Großveranstaltungen und traditionelle Feuerwerke abgesagt wurden, schien es uns angebracht, den Himmel zu erhellen und mit den lokalen Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, zu feiern.