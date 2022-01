Anfang Januar 2022 startet die erste Kampagne von Decathlon im Rahmen der neuen Dachmarkenstrategie „Entdecke, was dich bewegt” für den deutschen Markt. Mit dem Slogan „Das wird mein Ja“ knüpft sie an das Thema der Neujahrsvorsätze an und positioniert die französische Sportmarke als Sparringspartner beim optimistischen Aufbruch in 2022 und darüber hinaus.

Mit dem neuen Fokus auf das Entdecken und Erleben von Sport will Decathlon seine Markenbekanntheit weiter ausbauen und die Schärfung der Marke im deutschen Markt erreichen.

JA zum neuen JAHR: Das simple wie einprägsame Wortspiel lässt sich sowohl als übergreifendes Motto, aber auch für einzelne Sportarten und Produktkategorien anpassen.

Im Fokus der Kampagne, die zu Beginn des Jahres neben Out-of-Home auch über Paid Media in digitalen Kanälen, Radio, TV sowie in den Stores ausgespielt wird, stehen Fitness, Running, Wintersport und Winterwandern.

Mit Decathlon zum Entdecker werden

Durch die Neuausrichtung der Dachmarkenstrategie unter dem Lead von Avantgarde treibt Decathlon seine Transformation vom Sportfachhändler zur Sportplattform weiter voran. Weltweit betreibt Decathlon über 1.700 Stores, in Deutschland sollen es bis 2026 über 110 Stores werden.

In den letzten Jahren entwickelte sich Decathlon vom „Aldi der Sportartikelhersteller“ zum Plattformanbieter. Dazu zählen auch emotionalere Stores mit Digital Signage und kreative Kampagnenmotiven.

Der neue Claim „Entdecke, was dich bewegt“ erlaubt die emotionale Erweiterung der Marke und gibt den Rahmen für das Storytelling vor, das Sport und Bewegung als wichtige Quelle besonderer Erlebnisse hervorhebt. Natur, Abenteuer und Gemeinschaft erleben sowie eigene Potenziale entdecken – all das ist möglich durch Sport. Decathlon will dabei nicht nur Anbieter von Produkten und Services sein, sondern auch Impulsgeber und Buddy.

Die Botschaft des neuen Markennarrativs „Entdecken” wird kanalübergreifend, im Store und Onlineshop an die Zielgruppen gebracht. Zu den strategischen Pfeilern der Kommunikation gehören u.a. der Einsatz von modernen Content-Formaten, der Aufbau von Kooperationen und interaktive Markenerlebnisse in den Filialen und im Onlineshop. Auch die Bekanntheit der Dachmarke Decathlon wird ausgebaut.

Die neue Dachmarkenstrategie ist Teil der strategischen Neuausrichtung von Decathlon Deutschland. Unter dem Motto „Das Spielfeld neu gestalten” stehen Kundenerlebnisse, Nachhaltigkeit und Partnerschaften im Fokus, zudem soll der Gesamtumsatz bis 2026 auf 2,5 Mrd. Euro wachsen. Knapp 60 Prozent davon soll über das Digitalgeschäft generiert werden.