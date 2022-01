Der gemeinnützige Verein Kinderherzen und die Wall GmbH starten gemeinsame Plakat- und Anzeigenkampagne in deutschen Großstädten. Mit drei Slogans machen sie auf großflächigen analogen Flächen und DooH-Screens auf das Thema angeborene Herzfehler aufmerksam und rufen zum Spenden auf. 1 von 100 Kindern startet mit einem kranken Herzen ins Leben. In Deutschland leben rund 400.000 herzkranke Kinder und Erwachsene.

„Mit Beginn des neuen Jahres haben wir viele deutsche Innenstädte in Orange getaucht: Zum zweiten Mal unterstützen wir Kinderherzen mit einer deutschlandweiten Out of Home-Kampagne auf City Light- wie digitalen Medien. Nach einer erfolgreichen ersten Zusammenarbeit in 2021 hoffen wir, auch dieses Jahr gemeinsam möglichst viele Spenden für kleine Herzen in Deutschland generieren und so die wertvolle Arbeit des Kinderherzen-Teams stärken zu können“, sagt Frauke Bank, Leiterin für Corporate Communications & Affairs der Wall GmbH.

Die Vereinsfarbe Orange von Kinderherzen bedeckt im Jahr 2022 Anzeigeflächen in mehr Großstädten als zuvor. Von Düsseldorf bis Berlin und von Hamburg bis Stuttgart reserviert die Wall GmbH ihre prominenten Werbeflächen in rund 20 Städten. Der erste Zeitraum umfasst die Tage vom 4. bis 10. Januar. Drei Slogans prägen die digitalen und analogen Anzeigen: Ein kleines Herz verzeiht keine Fehler, Halbes Herz braucht ganzen Euro und Damit kleine Herzen groß werden. Ein QR-Code führt zur Internetseite von Kinderherzen, die umfassend über Herzfehler und betroffene Kinder und Familien aufklärt. Es kann direkt und unkompliziert online gespendet werden.

Die kleine Frida hat in Hamburg bereits eines der Plakate gesichtet. Nach mehreren Operationen ihres hypoplastischen Linksherzens, einem der schwersten bekannten Herzfehler, geht es der Fünfjährigen heute gut. Während ihres teils mehrwöchigen Aufenthalts im Krankenhaus nahm Frida auch Musiktherapie in Anspruch, die ihr half, sich von den Eingriffen an ihrem kleinen Herzen zu erholen. Da die Musiktherapie oft von den Kliniken und Krankenkassen nicht finanziert werden, übernimmt Kinderherzen die Kosten.