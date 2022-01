Hygh wurde zu Anfang oft im Markt belächelt und unterschätzt, die Newcomer wollten mit Blockchain-Technologie und ungewöhnlichen Finanzierungsmodellen den DooH-Markt revolutionieren.

Schnellvorlauf 2023: Trotz Corona-Pandemie hat es das Start-up geschafft ein neues DooH-Geschäftsmodell zu etablieren: DooH-Screens in Schaufenstern. Hygh waren nicht die ersten Anbieter mit der Idee, aber offensichtlich haben die Berliner einen passenden Zeitpunkt gefunden. Heute schaut die Branche nach Berlin und beobachtet was im Total-Tower unweit des Berliner Hauptbahnhofs so entwickelt wird.

Neue Standorte sind – so denn die passenden Samsung High-Brightness Screens verfügbar sind – akquiriert und fertig zum Roll-out.