Außenwerber Ströer setzt seine langjährige Partnerschaft mit Daktronics bei LED-Screens fort, indem er beim Ausbau des DooH-Netzes in ganz Deutschland weiter auf LED “Made in South Dakota“ setzen. Bislang hat Daktronics mehr als 250 LED-Screens an Ströer geliefert, in den kommenden Monaten werden weitere LED-Screens geliefert.

Die neuen Screens ergänzen die mehr als 1.000 bereits installierten Roadside Screens bei Ströer. Der deutsche DooH-Marktführer setzt laut Daktronics ortsabhängig auf 9 oder 10 Quadratmeter große 6mm LED-Screens, standardmäßig einseitig, aber teilweise auch doppelseitig.

„Die Lieferung von mehreren 100 LED-Screens an Ströer in Deutschland ist eine großartige Leistung, die ihre Botschaften mit den Zuschauern in allen Großstädten verbindet“, sagte Rolf Bauer, Vertriebsleiter von Daktronics Deutschland. „Wir sind stolz darauf, mit Ströer zusammenzuarbeiten und diese Partnerschaft bis ins Jahr 2022 und darüber hinaus fortzusetzen.“

Ströer sieht ein Marktpotenzial von 9.000 Roadside LED-Screens bundesweit in den kommenden 5 bis 7 Jahren sowie ein maximales Potenzial für Ströer von 7.000 LED-Screens. Für das laufende Jahr plant Ströer den Rollout von 500 neuen Roadside-Screens, das sind zwei neue LED-Screens pro Werktag.