Das von Sonae Sierra betriebene Shopping Center hat schon mal bessere Zeiten gesehen – der Leerstand in der mehrgeschossigen Mall im Schatten des Berliner Fernsehturms ist unübersehbar. Ein Phänomen das an vielen Stellen in Berlin sichtbar ist – nach zwei Jahren Pandemie gehören leere Geschäftslokale zum Stadtbild in der Bundeshauptstadt

Die Senatsverwaltung ist mit einem Impfzentrum in das Alexa-Einkaufszentrum eingezogen. Ohne Termine erhalten Berliner hier ihre Impfungen. Nach Registrierung bekommen die Bürger ihre Wartenummer – in der Zwischenzeit kann geshoppt werden. Die zentralen LED-Screens informieren rechtzeitig über die nächsten Nummern.

DooH-Screens mit einem guten Zweck – schade nur das die im Center verteilten Screens nicht in das Kundenaufrufsystem integriert wurden.