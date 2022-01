Ingram Micro unterstützt Partner ab sofort mit Services dabei, Reviews von Amazon Web Services (AWS) zu durchlaufen. Dabei handelt es sich um die Reviews WAFR und FTR.

Das AWS Well Architected Framework (WAF) legt Best Practices fest und stellt Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie operative Exzellenz von Software, Cloud-Strukturen und -Prozessen. Ob diese erfüllt sind, wird mit dem AWS Well Architected Framework Review überprüft.

Ein IT-Dienstleister, der beispielsweise die On-Premises-Umgebung eines Kunden auf AWS migriert, sollte das Re-Design der Umgebung an diesem Rahmenwerk ausrichten. Im zugehörigen WAF Review (WAFR) wird die Lösung analysiert, und der Partner erhält Verbesserungsvorschläge, auch in Bezug auf die Kostenstruktur, die er selbst oder mit Hilfe von Ingram Micro umsetzen kann.

„Das Well Architected Framework Review unterstützt unsere Partner dabei, ihren Kunden Lösungen im Einklang mit den AWS Best Practices aufzubauen. So können sie dafür sorgen, dass deren Systeme möglichst schnell und sicher laufen. Unsere Partner belegen dadurch ihre praktische AWS-Expertise und können durch das Review-Ergebnis Zusatzgeschäft generieren. Managed Services Provider der nächsten Generation gehen aktuell bereits so vor“, erläutert Igor Guss, Business Group Manager IaaS bei Ingram Micro.

FTR für Softwarehersteller

Softwarehersteller, die ihre Lösungen im AWS Marketplace anbieten wollen, müssen das Foundational Technical Review (FTR) bestehen.

Das FTR richtet sich an Lösungsanbieter, die Teil des AWS-Ökosystems werden und von dessen Reichweite profitieren wollen. Das Review ist verpflichtend, bevor eine Lösung im AWS Marketplace gelistet wird. Geprüfte Services müssen die Anforderungen des WAF erfüllen, um im FTR zertifiziert zu werden. Mit dem FTR-Service bereiten Ingram Micro und der von AWS empfohlene Partner n-Ops Softwarehersteller auf das Review vor und geben Tipps zum Architektur-Setup im Einklang mit dem AWS WAF. Somit können die Hersteller Zeit- und Personalaufwand reduzieren.

Die Partner erhalten laut Ingram Micro direkten Zugang zu AWS-Consultants. Außerdem unterstützt der Distributor dabei, das formelle Review durchzuführen. Das soll die Time-to-Market und die Time-to-Revenue signifikant verkürzen. Nach einer erfolgreichen FTR erhalten Softwarehersteller ein „Reviewed by AWS“-Lösungsabzeichen.

Interessierte finden online weitere Informationen zum FTR-Service und WAFR-Service.